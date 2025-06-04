Настя-«взрывчатка»: Каменских показала свой любимый способ макияжа

Жена Потапа Настя Каменских, которую недавно молодой певец приглашал на свидание, в последнее время находится в хорошем настроении (вероятно, свидание прошло хорошо — конечно, шутка).

ВІДЕО ДНЯ

А когда Настя в хорошем настроении, она охотно делится с поклонниками разными «секретиками»: рассказывает, как молодым девушкам всегда привлекательно выглядеть, показывает, что творит перед выходом на сцену и т. д.

В этот раз звезда написала в ролике «my fav lip combo» (мое любимое комбо для губ), а в подписи добавила: «Вдохновение для обыденного макияжа для меня — начинается с губ. Делюсь с вами своим любимым комбо». При этом, для большего эффекта, сам ролик Настя разместила горизонтально.

На видео Настя показывает, что главный акцент стоит делать на губах — с естественным цветом помады и четким контуром.

РЕКЛАМА

Зрителям образ очень понравился, и они наградили певицу кучей «взрывных» эпитетов.



Напомним, ранее Каменских честно ответила, развелись ли они с рэпером Потапом.

РЕКЛАМА

41

Читайте нас в Facebook