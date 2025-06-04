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Настя-«взрывчатка»: Каменских показала свой любимый способ макияжа
Жена Потапа Настя Каменских, которую недавно молодой певец приглашал на свидание, в последнее время находится в хорошем настроении (вероятно, свидание прошло хорошо — конечно, шутка).
А когда Настя в хорошем настроении, она охотно делится с поклонниками разными «секретиками»: рассказывает, как молодым девушкам всегда привлекательно выглядеть, показывает, что творит перед выходом на сцену
В этот раз звезда написала в ролике «my fav lip combo» (мое любимое комбо для губ), а в подписи добавила: «Вдохновение для обыденного макияжа для меня — начинается с губ. Делюсь с вами своим любимым комбо». При этом, для большего эффекта, сам ролик Настя разместила горизонтально.
На видео Настя показывает, что главный акцент стоит делать на губах — с естественным цветом помады и четким контуром.
Зрителям образ очень понравился, и они наградили певицу кучей «взрывных» эпитетов.
Напомним, ранее Каменских честно ответила, развелись ли они с рэпером Потапом.
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