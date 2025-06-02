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Пока Потап танцует «ОПА»: Каменских позвали на свидание
Видно, что рэпер Потап после выезда из Украины потерял чувство юмора и реальности. Вместо того чтобы помогать ВСУ, он раздает странные интервью о своей национальности и не подозревает, что его жену Настю позвали на свидание.
Потап хотел поразить подписчиков и заявил, что «его куртка может повлечь за собой трансформацию».
К счастью, ситуацию c NK все еще можно спасти, ведь молодой певец Ostrovskyi сделал свое «предложение» пока только в новом выпуске развлекательного шоу, где звездам дают неудобные, а иногда и немного дерзкие задания.
Согласно одному из таких, Ostrovskyi должен признаться в симпатии Насти Каменских и пригласить ее на ужин. Но не просто так, а с условием, что каждый платит за себя.
Поэтому Ostrovskyi направил Насте такое сообщение: «Настя, должен признаться, ты мне очень нравишься. Предлагаю сходить вместе на ужин. Но счет 50 на 50».
Каменских отреагировала немного с юмором: «Ты кто и где Виталик?»
Отметим, что Настя и Островский уже пересекались раньше. Так, прошлым летом они выпустили общий трек «Грехи», который стал довольно популярным.
Сам Ostrovskyi признавался, что сотрудничество с Каменскими прошло на одном дыхании, и с тех пор они поддерживают связь. По его словам, даже успели подружиться. А даже маленькой искорки, как известно, достаточно для того, чтобы разгорелось пламя любви. Поэтому Потапу, вероятно, нужно поспешить возвращаться домой и включить мозги, которые когда-то ему вправляли Пугачева с Вайкуле.121
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