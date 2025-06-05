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Выдают себя за сотрудников СБУ: спецслужба предупредила украинцев о новой тактике врага (видео)
Служба безопасности Украины сообщает о новой тактике российских спецслужб при попытках вербовки украинцев. В последнее время выросло количество случаев, когда враг представляется «сотрудником СБУ» и ставит преступные задачи, которые нужно выполнить якобы «в интересах Украинского Государства». Об этом сообщили в ведомстве.
«Это так называемый прием спецопераций „под чужим флагом“, который до сих пор фактически не использовался российскими захватчиками, но который они активно пытаются применить сейчас. В последние недели СБУ предотвратила несколько подобных преступлений и призывает украинцев быть бдительными и не поддаваться на вражеские провокации», — говорится в сообщении.
Также тактика вербовки состоит в том, что гражданам в мессенджеры рассылается повестка с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы открытого уголовного производства.
«Обычно вымышленным поводом для этого „дела“ является приобретение „запрещенных в Украине товаров“. После этого неизвестные контактируют с гражданином по телефону и предлагают помощь в „закрытии уголовного производства“. Чтобы „решить этот вопрос“, они требуют выполнить поставленные ими задачи», — сообщили в СБУ.
Такими задачами могут быть, например, слежка за перемещениями какого-либо лица, перенос неизвестных предметов с одного адреса на другой или приобретение необходимых химических элементов и изготовление самодельного взрывного устройства. Во время этих контактов российские кураторы также требуют установить вредоносное программное обеспечение, с помощью которого следят за владельцем гаджета.
«Если раньше приоритетными целями вербовки российских спецслужб были подростки, то теперь — и пожилые люди. Обращаем внимание, что Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Представители СБУ не требуют установления постороннего ПО на телефон и ни в коем случае не ставят каких-либо сомнительных „заданий“. В случае получения повестки, которая кажется подозрительной или контактов с неизвестніми людьми, которіе представляются сотрудниками СБУ, обращайтесь в официальный чат-бот Службы безопасности: t.me/spaly_fsb_bot. Или сообщайте о таких случаях на „горячую линию“ СБУ: 0 800 501 482», — добавили в СБУ.
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