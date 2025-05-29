Масштабная кампания россиян сорвана: как СБУ выигрывает войну за украинских подростков

СБУ сорвала масштабную компанию российских спецслужб по вербовке украинских подростков для терактов и поджогов. Служба продолжает системную работу и действует на опережение. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

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По мнению политолога, одна из главных задач украинской спецслужбы — предотвращать такие преступления.

«На это направлена и информационная кампания „Спали ФСБшника“, которая действует еще с декабря. Тогда Служба запустила чат-бот и подростки, которые вовремя обратились в СБУ, не сломали себе жизнь. Кроме того, именно благодаря этому проекту были спасены тысячи людей, которые могли стать жертвами терактов и военной техники на сотни миллионов долларов», — констатирует эксперт.

Черненко акцентирует, что масштабный этап этой работы можно было увидеть на этой неделе.

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«СБУ провела общеукраинский онлайн-урок для школьников в рамках информационной кампании „Спали“ ФСБшника». Речь идет о продолжении глобальной и системной компании по всей Украине, работающей и дающей результат. Уроки во всех школах — один из этапов этой кампании. Также СБУ постоянно ловит молодых диверсантов. На сегодняшний день уже задержали более 600 человек, которые по заданию россии занимались поджогами, диверсиями и терактами. Следует сказать, что ответственности не избежал ни один поджигатель авто", — пишет он.

Эксперт напомнил, что подразделения Службы воюют на фронте, а в тылу значительные результаты в борьбе с россиянами демонстрирует контрразведка СБУ — одно из ключевых звеньев в структуре Малюка.

«И важно, что в этом случае, речь идет именно о работе на опережение. Россия сделала огромную ставку на вербовку украинской молодежи и подростков. На это потратили сотни миллионов и усилия тысячи „спецов“. Подростки были определены, как наиболее уязвимая категория, которая легко подпадает под чужое влияние и не может трезво оценить последствия своих действий. Их массовая вербовка должна была стать одним из ключевых факторов внутренней дестабилизации в нашей стране. Ставка не сыграла. Точнее, ей не дали сыграть в Службе безопасности», — резюмирует политолог.

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Напомним, ранее стало известно, что во время лекции рассказали подросткам, как не попасть «на крючок» российских спецслужб. В частности, учащиеся получили практические советы по распознаванию угроз и как именно действовать, если россия пытается завербовать их для совершения поджогов, диверсий и терактов.

Ранее вопрос о вербовке украинских детей российскими террористами в публичной плоскости поднимали в СМИ, в частности, журналистка Татьяна Доцяк.

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