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С футболистом из АПЛ: Украина U21 огласила заявку на чемпионат Европы (фото)
Тренерский штаб молодежной сборной Украины по футболу (U21), которой 6 июня предстоит спарринг с «молодежкой» Испании, объявил заявку команды на чемпионат Европы (с игровыми номерами), который пройдет с 11 по 28 июня в Словакии, сообщает официальный сайт УАФ.
Испанский наставник «желто-синих» Унаи Мельгоса расчитывает в финальном турнире на 23 футболистов:
вратари — Руслан Нещерет («Динамо»), Георгий Ермаков («Александрия»), Владислав Крапивцов («Жирона», Испания);
защитники — Константин Вивчаренко, Тарас Михавко (оба — «Динамо»), Илья Крупский («Ворскла»), Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), Владимир Салюк («Металлист 1925»), Эдуард Козик («Колос»), Виталий Роман («Рух»), Арсений Батагов («Трабзонспор», Турция);
полузащитники — Владимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагару, Валентин Рубчинский (все — «Динамо»), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба — «Карпаты»), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Александр Яцик («Заря»), Антон Царенко («Лехия», Польша), Владислав Велетень («Колос»);
нападающие — Богдан Вьюнник («Лехия», Польша), Владислав Ванат («Динамо»).
Напомним, что по итогам жеребьевки подопечные Унаи Мельгосы сыграют на Евро-2025 в квартете D вместе с командами Нидерландов, Дании и Финляндии. 12 июня Украина U21 встретится в Прешове с датчанами, 15-го в Кошице — с финнами и 18-го в Прешове — с голландцами. Из группы в плей-офф выйдут две лучшие сборные.
Как известно, на прошлом молодежном чемпионате Европы в 2023 году Украина под началом Руслана Ротаня дошла до полуфинала.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина U21 разгромила в товарищеском матче «Мурсию» U21.
Фото uaf.ua
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