Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений

С наступлением лета и жаркой погоды для потребителей электроэнергии растут риски остаться без нее. Причем дело не только в возможных массовых обстрелах, свет может погаснуть в жилищах и по другой причине, правда связанной с войной.

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Об этом «Фактам» сообщил председатель общества потребителей коммунальных услуг, эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко. По его словам текущим летом в Украине может сложиться неприятная ситуация с электроэнергией из-за совпадения сразу нескольких негативных факторов:

дефицит природного газа для электрогенерации, что отмечалось с начала года и было официально подтверждено президентом Владимиром Зеленским из-за атак оккупантов по газовой инфраструктуре;

традиционная жаркая погода летом с высокой температурой, что увеличит потребление электроэнергии;

военный фактор, причем это необязательно будет массированная атака энергетической инфраструктуры, что перестало быть первоочередной задачей воздушных ударов оккупантов.

По словам Олега Попенко, вероятнее всего отключение электроэнергии летом коснется таких городов и областей как Киев, Одесса, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев, Сумы, Чернигов, Полтава. Причина тому — их близость к передовой, из-за чего они подвергались или подвергаются частым атакам, в том числе и по энергетической инфраструктуре.

«Дефицит электроэнергии летом неминуем, прежде всего в прифронтовых регионах из-за очень больших разрушений и энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей. По сути даже не нужны обстрелы, достаточно жаркой погоды и дефицита электроэнергии из-за выбитых мощностей», — пояснил «Фактам» эксперт.

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Отметим, что, по словам эксперта, украинцы за год переплачивают на электроэнергии десятки миллиардов гривен.

Фото: pixabay

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