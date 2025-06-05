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Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений
С наступлением лета и жаркой погоды для потребителей электроэнергии растут риски остаться без нее. Причем дело не только в возможных массовых обстрелах, свет может погаснуть в жилищах и по другой причине, правда связанной с войной.
Об этом «Фактам» сообщил председатель общества потребителей коммунальных услуг, эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко. По его словам текущим летом в Украине может сложиться неприятная ситуация с электроэнергией из-за совпадения сразу нескольких негативных факторов:
- дефицит природного газа для электрогенерации, что отмечалось с начала года и было официально подтверждено президентом Владимиром Зеленским из-за атак оккупантов по газовой инфраструктуре;
- традиционная жаркая погода летом с высокой температурой, что увеличит потребление электроэнергии;
- военный фактор, причем это необязательно будет массированная атака энергетической инфраструктуры, что перестало быть первоочередной задачей воздушных ударов оккупантов.
По словам Олега Попенко, вероятнее всего отключение электроэнергии летом коснется таких городов и областей как Киев, Одесса, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев, Сумы, Чернигов, Полтава. Причина тому — их близость к передовой, из-за чего они подвергались или подвергаются частым атакам, в том числе и по энергетической инфраструктуре.
«Дефицит электроэнергии летом неминуем, прежде всего в прифронтовых регионах из-за очень больших разрушений и энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей. По сути даже не нужны обстрелы, достаточно жаркой погоды и дефицита электроэнергии из-за выбитых мощностей», — пояснил «Фактам» эксперт.
Отметим, что, по словам эксперта, украинцы за год переплачивают на электроэнергии десятки миллиардов гривен.
Фото: pixabay375
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