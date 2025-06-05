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Троицкая поминальная суббота 7 июня: что обязательно нужно сделать в этот день и чего делать нельзя ни в коем случае
Праздник Троицы (Пятидесятницы) в христианской традиции отмечают на 50-й день после Пасхи.
Субботу в канун праздника называют родительской поминальной. Поскольку Троица в этом году отмечается 8 июня, то поминальный день выпадает на субботу, 7 июня.
В православных традициях перед праздником Пятидесятницы в церквях читается заупокойная служба.
Православные христиане в поминальную субботу обязательно молятся о тех, кто уже покинул этот мир.
В родительскую субботу следует подать милостыню, пожертвовать на нужды храма или каким-то иным образом помочь нуждающимся.
После службы в церкви верующие идут на кладбище, чтобы вспомнить всех, кого уже нет.
В Троицкую поминальную субботу существуют определенные запреты, которые важно соблюдать. Поскольку это поминальный день, его следует провести сдержанно, посвятив свои мысли и молитвы тому, кого уже нет рядом.
В этот день не стоит:
- громко веселиться и устраивать гуляния и развлечения;
- выполнять тяжелый физический труд;
- отказывать в помощи тем, кто о ней просит;
- ссориться, конфликтовать, оскорблять друг друга — считается, что ссоры в поминальный день могут вызвать беду на всю семью.
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