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Мир

США отказываются поддерживать будущие «силы безопасности» в Украине — СМИ

14:22 6 июня 2025
Трамп

США отказываются предоставлять средства противовоздушной обороны для поддержки «сил безопасности», которые Великобритания и Франция планируют развернуть в послевоенной Украине. Европейские союзники стремились получить гарантии от США для сдерживания россии, но Вашингтон вряд ли их даст. А это приведет к пересмотру ожиданий и сосредоточению внимания на обучении войск союзников и украинских сил, пишет Bloomberg.

Известно, что Великобритания и Франция разработали план «сил безопасности», но он приостановлен до возобновления переговоров о перемирии. В свою очередь НАТО настаивает на увеличении расходов на оборону до 5%.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что так называемая поддержка США необходима для сдерживания россии от нарушения будущего соглашения о прекращении огня. Но европейские союзники в ходе обсуждений со своими американскими коллегами пришли к выводу, что президент Дональд Трамп не предоставит гарантий для возглавляемой Европой «коалиции желающих».

Нежелание США оказать поддержку, требуемую европейскими партнерами, подчеркивает разногласия между западными союзниками относительно способа борьбы с российской агрессией в Украине.

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Однако Великобритания и Франция все еще надеются, что США продолжат предоставлять разведданные, а также осуществлять наблюдение за границей между Украиной и россией, заявили источники. Некоторые европейские чиновники считают, что Трамп вмешается, если британские и французские войска в Украине станут мишенью для россии. Но они убеждены, что президент США вряд ли предоставит такую гарантию в письменной форме, заявил один из источников.

Очевидная решимость российского президента путина продолжать нападение на Украину и требование Трампа, чтобы Европа взяла на себя ответственность за собственную безопасность, заставили союзников увеличить расходы на оборону и спланировать действия, чтобы россия не напала на Украину снова, если будет достигнут мир.

Из 30 участников коалиции, в которую также входят неевропейские страны, такие как Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия, пятнадцать предложили свои силы, включая самолеты, военные корабли и другое военное оборудование, сообщал Bloomberg в апреле. Однако количество стран, давших твердое обещание послать войска, не превышает десятка.

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В то же время есть мнение, что миротворцы для Украины — не лучший вариант. Так, военный эксперт Дмитрий Снегирев назвал 5 причин, почему это невозможно и хуже за гарантии безопасности.

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