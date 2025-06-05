Благодарность США и ни слова об Украине: Ломаченко объявил о завершении карьеры (видео)

Двукратный олимпийский чемпион и бывший чемпион мира в трех дивизионах 37-летний украинский боксер Василий Ломаченко (18 побед, 12 из них — нокаутом, 3 поражения), которого поливали грязью за «сухую» реакцию на ракетный обстрел его родного района, объявил о завершении карьеры.

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В своем видеообращении титулованный уроженец Белгород-Днестровского вспомнил Господа, родителей, промоутера, болельщиков и даже США, но только не Украину.

«В жизни любого спортсмена бывает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь, — поведал Василий Ломаченко. — В нашей истории этот день пришел. В первую очередь хотел бы поблагодарить Господа нашего, Иисуса Христоса, за все, что он для нас сделал, и вел маленького тщеславного парня своим путем, показавшим, что признание, история, легендарность — это не сам смысл бытия.

Благодарен за все победы, неудачи на ринге и в жизни. Рад тому, что к концу карьеры пришло понимание, в какую сторону должен двигаться человек, чтобы победить. Победить не на ринге, а победить ветхого человека и в конце получить свою награду.

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Благодарен Господу за прекрасных, честных, порядочных родителей, за их заботу, воспитание и тепло, полученное в течение всего времени. Отец научил не только искусству бокса, но и быть примером для своих детей, которым является для меня. Много делал ошибок в жизни и зале, но наставник всегда был рядом, когда нужно — подправлял, иногда хвалил. Много хороших и приятных воспоминаний осталось. Люблю тебя, мой родной.

Низкий поклон и самые теплые слова, которые есть в мире, посвящаю и желаю тебе, папа. Для меня среди людей ты номер один. Моя семья всегда рядом, они всегда искренне рады моим победам и горько переживали поражения. Но они сделали нас только сильнее.

Андрей Борисович (Колосов, психолог Ломаченко. — Авт.) — уникальный человек, который многому меня научил. Пазл, без которого эту картину мы бы не собрали. Космический специалист своего дела. В нашей карьере были разные моменты, но мы их проходили достойно. Ваши человеческие качества — это отдельный разговор. Вы человек, жертвующий собой и своим временем ради других. Я рад, что наши профессиональные отношения переросли в дружбу. Благодарю вас за все.

Эгис (промоутер Климас — Авт.), дорогой, благодарю тебя за все, что делал для меня и моей семьи. Человек, знающий свое дело. Лучший менеджер мира, ставший другом и членом семьи, чьи профессиональные качества пересекаются с человеческими: честность, порядочность, доброта и способность найти выход из любой ситуации. Менеджер, на 100% выполнявший непростые задачи. Желаю тебе крепости духа и вагона здоровья. Чтобы благодаря тебе зажигались новые звезды бокса.

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Благодарен компании Top Rank и мистеру Бобу Аруму за прекрасную возможность раскрыть и показать свои возможности в боксе. Благодарен Соединенным Штатам Америки за возможность реализовать себя.

И, конечно, было бы несправедливо, если бы не вспомнил вас, дорогие фанаты бокса по всему миру. Вы всегда горячо поддерживали и переживали незабываемые поединки в течение десятилетия. Вам желаю так же страстно любить бокс и относиться к нему с уважением. Потому что ребята, выходящие на ринг, рискуют своим здоровьем ради своих семей. Мира всем".

A legendary career comes to a close.



#Lomachenko pic.twitter.com/GpuJJahcrP — The 505 (@the505way) June 5, 2025

Напомним, что Василий Ломаченко не выходил на ринг с мая пришлого года, когда победил австралийца Джорджа Камбососа.

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В течение любительской карьеры (396 побед, 1 поражение) боксер завоевал олимпийское «золото» в Пекине-2008 (весовая категория до 57 кг), чемпионский титул Лондона-2012 (до 60 кг) и два звания чемпиона мира (в 2009-м в Милане и в 2011-м в Баку).

На профессиональном ринге Ломаченко владел титулами чемпиона мира в полулегком, втором полулегком и легком весе, войдя в историю, как боксер, который быстрее всех завоевал пояса в трех весовых категориях (12 боев).

Правда, настолько хорош был Ломаченко в боксе, настолько он подвергался критике соотечественников за свою позицию и высказывания вне ринга. Достаточно вспомнить, как ему доставалось за фото с другом кадырова или как он предостерегал сторонников запрета в Украине УПЦ МП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что рыбацкий дом Василия Ломаченко повредил российский дрон.

Фото Instagram



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