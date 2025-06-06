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Когда у россии закончатся солдаты и техника: эксперт дал ответ
По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, в войне погибло или было ранено почти миллион российских военнослужащих, а также около 400 000 украинских. По словам аналитика по вопросам безопасности Майкла Кларка, российские войска вряд ли закончатся, поскольку «они вербуют людей со всего мира и платят им большие деньги». Но, как ранее писали «ФАКТЫ», количественные ресурсы в войне не всегда являются решающими.
«Военная машина москвы много платит солдатам за войну в Украине, а также солдатам из других стран, — цитирует Кларка Sky News. — На российских оружейных заводах также работают иностранные рабочие из Азии и Африки. Это большая военная машина, но она похожа на губку: вы можете ударить в нее, и она снова принимет свою форму, но самой губке трудно создать большое наступление, она просто продолжает растекаться».
Поэтому, добавил аналитик, украинцам очень трудно остановить это, «если они не будут иметь гораздо более современного оборудования и другой тактики». Но война «уже вывела российскую экономику из строя». Он говорит, что это одна из причин, почему путин «стремится сделать все возможное в этом году».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что операцией «Паутина» Украина в очередной раз разрушила мифы о безопасности и могуществе россии.288
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