- 00:00 Чемпионы Европы забили пять мячей Мбаппе и компании и сыграют в финале Лиги наций: видеообзор матча
- 05.06 22:28 Модный цветок в букете: с какими растениями сочетать и как продлить жизнь композиции
- 05.06 22:01 Фантастически вкусный соус: простота приготовления и результат вас восхитят
- 05.06 21:31 Рождена звездой: отец Бейонсе вспоминает, как он это понял
- 05.06 21:02 Тля разрушает сад: простой способ избавиться от вредителей за копейки
- 05.06 20:35 Как бы ни было страшно на позициях — держался непоколебимо: командир миномета с Виннитчины погиб на Донецком направлении
- 05.06 20:07 Рыбный салат с булгуром: вкусно и диетично
- 05.06 19:57 «Россияне готовят удар. Есть информация, что это будет сегодня ночью»: нардеп Костенко поделился тревожной информацией спецслужб
- 05.06 19:54 Благодарность США и ни слова об Украине: Ломаченко объявил о завершении карьеры
- 05.06 19:46 Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений
- 05.06 19:31 Обязательно сделайте это с огурцами в начале июня: советы опытной огородницы
- 05.06 19:19 «Золотая» капуста: на рынке появился овощ нового урожая, стоит ли ожидать падения цен
Операция «Паутина»: Украина меняет правила войны и разрушает мифы о безопасности россии
«У тебя нет карт», — пренебрежительно сказал Дональд Трамп президенту Украины Владимиру Зеленскому во время ссоры в Овальном кабинете в феврале. Но три месяца спустя Зеленский сыграл так, как никто не ожидал. Об этом пишет издание Axios.
Украина провела дерзкую операцию «Паутина», используя беспилотники для уничтожения стратегических бомбардировщиков глубоко внутри российской территории. Эта атака нанесла серьезный удар по военной инфраструктуре россии и стала новым вызовом для глобальной безопасности. Военные эксперты называют ее «кошмаром для национальной обороны».
США и европейские союзники колебались с поставкой дополнительных средств ПВО для Украины, ссылаясь на уменьшение собственных запасов. россия отклонила предложение Киева о 30-дневном прекращении огня, а Трамп, хотя и раскритиковал путина, пока не ввел новые санкции против москвы.
Украина, не получив достаточной поддержки для перехвата российских бомбардировщиков в небе, решила уничтожить их на земле. Операция «Паутина» показала способность Киева проектировать военную мощь на значительных расстояниях, разрушая иллюзию внутренней безопасности россии. Военные планировщики Пентагона только моделировали подобные сценарии на бумаге, а украинские реализовали их в реальном времени.
Эта операция также вызвала новые тревоги среди экспертов по национальной безопасности США относительно возможного использования коммерческой инфраструктуры для скрытых атак, в частности, китайских контейнеровозов в США.
Между тем, уже после операции «Паутина» СБУ нанесла удар по Крымскому мосту, а ВСУ поразили в брянской области россии «Искандеры», которые готовили к обстрелу Украины.90
Читайте нас в Facebook