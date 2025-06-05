Операция «Паутина»: Украина меняет правила войны и разрушает мифы о безопасности россии

«У тебя нет карт», — пренебрежительно сказал Дональд Трамп президенту Украины Владимиру Зеленскому во время ссоры в Овальном кабинете в феврале. Но три месяца спустя Зеленский сыграл так, как никто не ожидал. Об этом пишет издание Axios.

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Украина провела дерзкую операцию «Паутина», используя беспилотники для уничтожения стратегических бомбардировщиков глубоко внутри российской территории. Эта атака нанесла серьезный удар по военной инфраструктуре россии и стала новым вызовом для глобальной безопасности. Военные эксперты называют ее «кошмаром для национальной обороны».

США и европейские союзники колебались с поставкой дополнительных средств ПВО для Украины, ссылаясь на уменьшение собственных запасов. россия отклонила предложение Киева о 30-дневном прекращении огня, а Трамп, хотя и раскритиковал путина, пока не ввел новые санкции против москвы.

Украина, не получив достаточной поддержки для перехвата российских бомбардировщиков в небе, решила уничтожить их на земле. Операция «Паутина» показала способность Киева проектировать военную мощь на значительных расстояниях, разрушая иллюзию внутренней безопасности россии. Военные планировщики Пентагона только моделировали подобные сценарии на бумаге, а украинские реализовали их в реальном времени.

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Эта операция также вызвала новые тревоги среди экспертов по национальной безопасности США относительно возможного использования коммерческой инфраструктуры для скрытых атак, в частности, китайских контейнеровозов в США.

Между тем, уже после операции «Паутина» СБУ нанесла удар по Крымскому мосту, а ВСУ поразили в брянской области россии «Искандеры», которые готовили к обстрелу Украины.

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