Итоговый пессимистичный аргумент относительно тотального превосходства россии основывается на цифрах. Население, экономика и военно-промышленный комплекс агрессора намного больше, чем у Украины. Таким образом, цифры будут определять конечный результат, даже несмотря на то, что потери россии на поле боя чрезвычайно высоки, а ее экономика пострадала от санкций и экономической политики путина. Такое мнение высказал Александр Мотыль — профессор политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке, специалист по Украине, россии и СССР.

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«Сможет ли россия сохранить свою способность восстанавливать и даже наращивать свои силы по мере развития войны в Украине, остается неопределенным, — цитирует Александр Мотыль выводы экспертов-аналитиков Коллина Майзеля и Мэттью Бэрроуза, основанные именно на таком подходе. — Более определенным является ее преимущество над Украиной с точки зрения общей численности населения, почти в четыре раза больше людей и примерно 18,9 миллиона мужчин в возрасте 20−39 лет по сравнению с менее чем пятью миллионами мужчин этого возраста в Украине. россия может потерять втрое больше войск, чем Украина, и все равно меньше пострадать в относительном выражении.

Трудно спорить с цифрами. Легко спорить с тем, что они означают или не означают. В конце концов, сами по себе цифры являются плохим предвестником победы. США должны были победить во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, но этого не произошло. Франция должна была победить в Алжире и Вьетнаме, но этого тоже не произошло. Имперская россия должна была выиграть Крымскую войну и русско-японскую войну, но этого не произошло. А древние греки, а позже и Александр Македонский, никогда не должны были победить Персидскую империю, но они это сделали", — отмечает эксперт.

Понятно, добавляет Мотыль, что в этой истории есть нечто большее, чем просто количество людей, денег и материалов. Лидерство, моральный дух, тактика, стратегия, качество оружия и другие неизмеримые факторы играют важную — возможно, даже решающую — роль.

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«Германия при кайзере Вильгельме и Гитлере бессмысленно нарушила ведущий принцип внешней политики Отто фон Бисмарка — избегать войну на два фронта. В результате потерпела поражение. В этом свете победа россии отнюдь не является гарантией. И тот факт, что война длится так долго, возможно, свидетельствует о тщетности полагаться исключительно на количество. Но могут ли украинцы, имеющие ограниченные возможности для численности, победить? Многие, особенно солдаты на передовой, считают, что могут. россия мобилизует около 30−32 000 солдат ежемесячно, а Вооруженные силы Украины убивают около 20 000 солдат ежемесячно. Это позволяет легко и четко понять задачу: убивать или ранить от 10 000 до 12 000 российских солдат ежемесячно. Если это сделать, все российские наступательные операции быстро провалятся. Продолжайте в том же духе, и глобальный моральный дух российской армии разрушится. Продолжайте еще немного, и вы можете свергнуть российское правительство», — отмечает эксперт, ссылаясь на анализ ситуации Роберта Бровди с позывным «Мадяр».

Украине, говорится в публикации, нужно убивать больше россиян, чем россия может мобилизовать. Но достижение этой точки зависит не только от количества солдат или оружия, которое Украина может производить. Речь идет о качестве беспилотников и способности украинских солдат эффективно их использовать.

«Предполагая, что анализ Коллина Майзеля, Мэттью Бэрроуза и Роберта Бровди правильный, мы можем сделать вывод, что, как минимум, это ничья, что, учитывая неравенство ресурсов и безнадежную надежду путина уничтожить Украину, фактически означает незначительную победу Украины. Максимум, расчеты Бровди сводят на нет выводы Майзеля и Бэрроуза и предвещают возможный крах россии — или большую победу Украины. Время может быть на стороне Украины», — говорится в стате.

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Ранее сообщалось мнение аналитиков ISW о том, что россия использует масштабные атаки по Украине для маскировки своих неудач.

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