Без КНДР в рф уже не могут? На передовой засветились сразу 2 новых вида оружия из Северной Кореи, в чем тут странность

Российские оккупанты все сильнее становятся зависимыми от помощи из КНДР, которая, помимо людей и боеприпасов, поставляет все более многочисленные виды техники и вооружений. В этот раз на передовой «засветились» два миномета — калибром 60 и 140 мм.

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Минометы производства КНДР - калибр 60 и 140 мм

Об этом сообщают Telegram-каналы, отмечая что сперва появились данные о появлении 60-мм миномета, а почти сразу после этого появились материалы, на которых, как утверждается, изображен северокорейский 140-мм миномет. В частности, их получают подразделения группы «Восток», дислоцированной в Донецкой области.

Однако появление данных артиллерийских орудий вызывает некоторые вопросы. Так, 60-мм минометы из КНДР скорее всего являются копиями китайских минометов Type 89 и Type 93. Первый предназначен для армии, а второй — частям спецназа, ВДВ, морской пехоты, горным частям и легкой пехоте. По этой причине Type 93 сделан с удлиненным стволом, что позволяет стрелять ему чуть дальше — на 5,5 км, и иметь меньший вес в 22 кг, скорострельность в 20 выстрелов в минуту, при массе мины в 2,2 кг и разлете осколков в радиусе 18 метров от места попадания.

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Основное предназначение 60-мм минометов состоит в проведении быстрых обстрелов позиций противника, что особенно любят различные спецподраздаления, осуществляющие быстрые рейды по тылам врага.

140-мм миномет

Со 140-мм минометом ясности куда меньше — судя по фото таблицы он имеет массу в походном положении 355 кг, может стрелять на 8 км миной весом 17,4 кг, из которых 3,5 кг приходятся на взрывчатое вещество. Обслуживает орудие расчет из 5 человек.

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Калибр в 140 мм является очень нестандартным, и по версии сайта Милитарный, на деле может идти речь о 160-мм М-160 находящемся на хранении в рф, его северокорейской версии или вовсе 120-мм миномете 2Б11 «Сани». По версии же Telegram-канал «Социально-бытовой журнал «Водограй», на вооружении КНДР якобы имеются 140-мм самоходные минометы, так что это может быть аналогичный ему ствол, но в буксируемом варианте.

Заметим, что в истории существовал 140 мм миномет М.15, но он производился еще во времена Первой мировой войны более 100 лет назад.

Как ранее писали «ФАКТЫ», президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО может усилить свое присутствие в Азии, если Китай не решится остановить КНДР от участия в войне против Украины.

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