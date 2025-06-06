Нанесли удар на опережение: в россии поражены аэродромы базирования авиации и другие важные военные объекты

Украина в ночь на 6 июня мужественно отражала атаки российских ракет и дронов. Но и врагу было неспокойно, особенно там, откуда он посылает смертельное оружие на наши города и села.

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По информации Генштаба, в ночь на 6 июня, нанесен успешный удар по аэродрому Энгельс в Саратовской области.

Как известно, с этого города взлетает авиация противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины.

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Также поражен аэродром Дягилево в Рязанской области, где базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые используются для обеспечения ракетных ударов по территории Украины.

Кроме того, из Дягилева осуществляют вылеты стратегические бомбардировщики противника.

«В Саратовской области подтверждены многочисленные попадания по меньшей мере в три резервуара с горюче-смазочными материалами с последующим возгоранием и масштабным пожаром на объекте. Экстренным службам оккупантов не удалось локализовать возгорание, наблюдается значительное задымление. Зафиксированы десятки взрывов в районе. Результаты поражения уточняются», — сообщили в Генштабе.

Кроме того, Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага на территории рф и временно оккупированных районах Украины. В частности, зафиксировано поражение логистического пункта 30 мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии армии рф в районе населенного пункта Кульбаки Курской области. Результаты поражения уточняются.

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Удары по военной инфраструктуре продлятся до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины, добавили в Генштабе.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что кроме аэродромов был поражен один из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса — завод «Прогресс» в Мичуринске. Именно отсюда россия получает те компоненты, которые питают ее ракетные и артиллерийские системы.

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Предприятие специализируется на производстве высокоточных электронных приборов, в частности, для систем наведения, стабилизации и управления артиллерией и РСЗО. На «Прогрессе» разрабатываются и изготавливаются элементы для автоматизированных систем управления войсками — то, что дает российской армии возможность координировать удары по нашим городам.

Коваленко обратил внимание на кооперацию «Прогресса» с другими оборонными предприятиями России. Завод поставляет свою продукцию в «Ростех» и «Техмаш».

«Именно через такие заводы поддерживается серийное производство „Гиацинтов“, „МСТА“, „Торнадо“ и даже некоторых компонентов для „Искандеров“» , — пишет Коваленко.

По мнению руководителя ЦПД, удар по этому объекту может существенно усложнить производство российского вооружения, которым обстреливают украинские города.

Вечером 5 июня жители Брянска сообщали о серии мощных взрывов над городом и о пожаре в районе местного аэродрома. На Брянщине враг сосредоточил РСЗО «Смерч», «Торнадо-С» и «Ураган», за которые отвечает 26-й реактивный артиллерийский полк россии.

Ранее под Брянском украинские дроны уничтожили стратегически важный завод.

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