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Нанесли удар на опережение: в россии поражены аэродромы базирования авиации и другие важные военные объекты
Украина в ночь на 6 июня мужественно отражала атаки российских ракет и дронов. Но и врагу было неспокойно, особенно там, откуда он посылает смертельное оружие на наши города и села.
По информации Генштаба, в ночь на 6 июня, нанесен успешный удар по аэродрому Энгельс в Саратовской области.
Как известно, с этого города взлетает авиация противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины.
Также поражен аэродром Дягилево в Рязанской области, где базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые используются для обеспечения ракетных ударов по территории Украины.
Кроме того, из Дягилева осуществляют вылеты стратегические бомбардировщики противника.
«В Саратовской области подтверждены многочисленные попадания по меньшей мере в три резервуара с горюче-смазочными материалами с последующим возгоранием и масштабным пожаром на объекте. Экстренным службам оккупантов не удалось локализовать возгорание, наблюдается значительное задымление. Зафиксированы десятки взрывов в районе. Результаты поражения уточняются», — сообщили в Генштабе.
Кроме того, Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага на территории рф и временно оккупированных районах Украины. В частности, зафиксировано поражение логистического пункта 30 мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии армии рф в районе населенного пункта Кульбаки Курской области. Результаты поражения уточняются.
Удары по военной инфраструктуре продлятся до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины, добавили в Генштабе.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что кроме аэродромов был поражен один из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса — завод «Прогресс» в Мичуринске. Именно отсюда россия получает те компоненты, которые питают ее ракетные и артиллерийские системы.
Предприятие специализируется на производстве высокоточных электронных приборов, в частности, для систем наведения, стабилизации и управления артиллерией и РСЗО. На «Прогрессе» разрабатываются и изготавливаются элементы для автоматизированных систем управления войсками — то, что дает российской армии возможность координировать удары по нашим городам.
Коваленко обратил внимание на кооперацию «Прогресса» с другими оборонными предприятиями России. Завод поставляет свою продукцию в «Ростех» и «Техмаш».
«Именно через такие заводы поддерживается серийное производство „Гиацинтов“, „МСТА“, „Торнадо“ и даже некоторых компонентов для „Искандеров“» , — пишет Коваленко.
По мнению руководителя ЦПД, удар по этому объекту может существенно усложнить производство российского вооружения, которым обстреливают украинские города.
Вечером 5 июня жители Брянска сообщали о серии мощных взрывов над городом и о пожаре в районе местного аэродрома. На Брянщине враг сосредоточил РСЗО «Смерч», «Торнадо-С» и «Ураган», за которые отвечает 26-й реактивный артиллерийский полк россии.
Ранее под Брянском украинские дроны уничтожили стратегически важный завод.
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