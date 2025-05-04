Под Брянском в результате атаки уничтожен стратегически важный завод (видео)
Пока российские военные преступники атаковали Киев и Черкассы своими дронами, росСМИ сообщили, что «ВСУ обстреляли из РСЗО „Град“ завод в Брянской области». В результате загорелись цех и административное здание, а впоследствии стало известно, что сам завод уничтожен.
Также якобы пострадали его охранники, хотя официальные власти региона это опровергают.
Однако речь шла не об обычном гражданском предприятии — завод «Стрела», подвергшийся обстрелу, специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения, катушек индуктивности, помехоподавляющих фильтров,
Примечательно, что в СМИ фигурирует именно установка «Град», тогда как Украина использует для ударов по объектам врага в основном ударные дроны.
Именно их сбивало российское ПВО во время недавней атаки на завод «Кремний Эл», который расположен непосредственно под Брянском.15
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