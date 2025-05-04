41.14 / 41.79 46.90 / 47.61
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Под Брянском в результате атаки уничтожен стратегически важный завод (видео)

11:03 4 мая 2025
Пожар под Брянском. Фото росСМИ

Пока российские военные преступники атаковали Киев и Черкассы своими дронами, росСМИ сообщили, что «ВСУ обстреляли из РСЗО „Град“ завод в Брянской области». В результате загорелись цех и административное здание, а впоследствии стало известно, что сам завод уничтожен.

Также якобы пострадали его охранники, хотя официальные власти региона это опровергают.

Пожар в Брянской области

Однако речь шла не об обычном гражданском предприятии — завод «Стрела», подвергшийся обстрелу, специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения, катушек индуктивности, помехоподавляющих фильтров, т. е. товаров двойного назначения.

РЕКЛАМА

Примечательно, что в СМИ фигурирует именно установка «Град», тогда как Украина использует для ударов по объектам врага в основном ударные дроны.

РЕКЛАМА

Именно их сбивало российское ПВО во время недавней атаки на завод «Кремний Эл», который расположен непосредственно под Брянском.

15

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карты Таро, фото из открытых источников

Таро-прогноз от мольфара на 5 — 11 мая: Ракам — «Паж Пентаклей», Девам — «Императрица», а Козерогам — «Король Мечей»

Карта Таро &quot;Колесо Фортуны&quot;. Фото Тarotguru

Близнецам — «Колесо Фортуны», Рыбам — «Колесница», а Водолеям — «Королева Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 4 мая

герань

Жидкое удобрение для герани: после него растение будет цвести пышнее, чем обычно

тля на листьях

Как избавиться от тли без использования химикатов: эти способы каждому пригодятся

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта