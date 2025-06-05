«Россияне готовят удар. Есть информация, что это будет сегодня ночью»: нардеп Костенко поделился тревожной информацией спецслужб (видео)

Сегодня ожидается очередной массированный налет российских дронов на Украину. Об этом в эфире «Эспресо» рассказал народный депутат Украины, секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

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«Есть разные сообщения и разведка информирует, что россияне готовят удар, но неизвестно, когда это будет. Есть информация, что это будет сегодня ночью. Соответственно, если будут воздушные тревоги, то нужно реагировать на них. Считаю, что враг хочет что-то такое сделать, чтобы показать это миру «, — сказал Костенко.

Он обратил внимание на коммуникацию Трампа с путиным. Слова путина, что россия должна дать ответ, Трамп воспринял спокойно.

По мнению нардепа, выглядит так, что Трамп одобрил решение путина. То есть, президент США ничего не ответил кремлевскому диктатору и это читается как одобрение удара, который должна нанести по Украине москва.

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То есть путин пожаловался Трампу на операцию «Паутина» и хочет ответить, отмечает Костенко.

Он предполагает, что удар, вероятно, будет по центру принятия решений — правительственному кварталу в Киеве.

«Нанесет ли рф ответ? Я даже не сомневаюсь — 101%. Вопрос — как они это сделают. Что касается удара „шахедами“ и дронами, то это, с одной стороны, могли бы продать у себя как ответ, но они это еще хотят показать мировому сообществу. Возможно, это будет удар по центрам принятия решений, возможно, по правительственному кварталу. Поэтому, как будут сигналы воздушной тревоги, нужно всем идти в укрытие, потому что есть большая вероятность такого удара. В том числе и сегодня ночью», — отметил полковник ВСУ.

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Вместе с тем мониторинговые каналы сообщают, что есть все признаки подготовки россии к новому обстрелу.

Сегодня фиксируют активную передислокацию бортов Ту-95МС. 7 бортов Ту-95МС перебазировались с аэродрома «Украинка» на «Энгельс» и «Оленью».

Также, на границе с Украиной враг сосредоточил РСЗО «Смерч», «Торнадо-С» и «Ураган» — активность 26-го реактивного артиллерийского полка россии наблюдается на территории Брянской области.

Напомним, операция «Паутина», которую провела СБУ 1 июня в россии, поразила 34% стратегической авиации рф. Стоимость между использованной техникой и техникой россиян в сотни тысяч раз. Россия одномоментно потеряла технику на 7 миллиардов долларов.

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Видео смотреть с 3.30.

Как сообщали «ФАКТЫ», минувшей ночью россияне атаковали Прилуки «шахедами» и нанесли ракетно-дроновый удар по Харькову. В Прилуках погибла семья начальника пожарной части — жена, дочь и внук, которому было чуть больше года.

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