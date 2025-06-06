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Больше не «мамин мальчик»: старший сын Виктории Бекхэм сменил тату в ее честь
После того, как стала известна причина вражды между Викторией Бэкхэм и женой ее старшего сына Бруклина Николой, никто уже не удивляется происходящему в звездной семье.
В частности, на днях СМИ обнаружили, что старший сын Бэкхэмов Бруклин изменил татуировку, которую он сделал в честь своей матери Виктории. Об этом пишут зарубежные СМИ.
Все началось с того, что Бруклин с женой снялись в фотосессии для журнала Glamour, во время которой он показал тело, покрытое узорами.
Почитатели пары обратили внимание на то, что надпись «мамин мальчик» в районе сердца у него теперь «обрамлена» цветочным рисунком и стала гораздо менее заметной.
СМИ решили, что новая татуировка связана с Николой, а точнее с ее свадебным букетом, и символизирует раскол, образовавшийся в семье по этому поводу.
В самом интервью для журнала пара вспомнила о стрессе во время подготовки к свадьбе в 2022 году, акцентировав внимание на семейных историях и своей любви и не касаясь слухов о конфликтах в семье Бруклина.
Как известно, напряженность между Николой и Викторией возникла еще во время романа пары. Однако открытый конфликт произошел уже во время подготовки к их свадьбе и на самой церемонии. Никола отказалась надевать свадебное платье бренда будущей свекрови.
Ей также не нравилось, что «токсическая» свекровь пытается вмешиваться в организацию торжества. Впоследствии Никола также выражала недовольство чрезмерным влиянием родителей на Бруклина, а недавно появилась информация о еще одном инциденте на свадьбе: Виктория якобы испортила первый танец молодоженов. Сам Бруклин с начала конфликта занял сторону любимой: переехал к ней в США, набил татуировку в виде ее портрета и даже взял после свадьбы фамилию жены (теперь оба называют себя Пельтц-Бэкхэм).
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл, у которых тоже есть проблемы с семьей, поддержали Николу и Бруклина.161
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