Россия не меняет почерка: Зеленский отреагировал на комбинированную атаку на Украину

Этой ночью во время ракетно-дроновой атаки на Украину россияне применили более 440 средств воздушного нападения. Есть жертвы, раненые, множество разрушений и повреждений.

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Президент Владимир Зеленский отметил, что путин не настроен на мир.

«Россия не меняет своего почерка. Очередной масштабный удар по городам и обычной жизни», — пишет Зеленский.

В результате террористической атаки, по словам президента, ранения получили 49 человек, но их количество может возрасти, поскольку пострадавшие продолжают обращаться за помощью.

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Враг бил почти по всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областям. Часть ракет и дронов удалось сбить.

Сейчас на местах работают все необходимые службы, разбирают завалы, продолжаются спасательные операции. Все повреждения обязательно возобновим, отметил Зеленский и призвал мир действовать.

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«Россия должна отвечать за это. Они с первой минуты этой войны бьют по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь. Мы многое сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время забирать жизни, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно», — призвал президент.

Напомним, сегодня во время спасательных работ в Киеве погибли три сотрудника ГСЧС, еще 9 получили ранения, в том числе и тяжелые. Также ранены спасатели в Тернопольской области.

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