Пришли первыми на помощь людям: в Киеве погибли три сотрудника ГСЧС, 9 получили травмы и ранения

Этой ночью российские ракеты и дроны целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре. В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли три спасателя ГСЧС.

ВІДЕО ДНЯ

Они попали под повторную атаку русских и работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Погибли Павел Езгор, Даниил Скадин, Андрей Ременной.

Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизнь, сообщили в ГСЧС.

РЕКЛАМА

«Россияне унесли жизни людей, которые первыми бросились ликвидировать последствия страшного удара. Низкий поклон нашим погибшим героям без оружия. Мужественным, верным присяге, преданным делу спасения. Быстрое выздоровление раненым» , — отметили коллеги погибших.

«Цена нашего сопротивления — жизнь. Но и сила — в людях, которые держат страну, рискуя своей жизнью», — добавили в ГСЧС.

РЕКЛАМА

Также 5 спасателей травмированы во время тушения пожара в Тернопольской области. Всем оказывается медицинская помощь, добавили в службе.

Как сообщали «ФАКТЫ», минувшей ночью россияне атаковали Прилуки «шахедами». Во время ночной атаки вражеский БпЛА попал в дом начальника местной пожарной части — погибли его жена, дочь и внук.

РЕКЛАМА

402

Читайте нас в Facebook