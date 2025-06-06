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Пришли первыми на помощь людям: в Киеве погибли три сотрудника ГСЧС, 9 получили травмы и ранения
Этой ночью российские ракеты и дроны целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре. В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли три спасателя ГСЧС.
Они попали под повторную атаку русских и работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Погибли Павел Езгор, Даниил Скадин, Андрей Ременной.
Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизнь, сообщили в ГСЧС.
«Россияне унесли жизни людей, которые первыми бросились ликвидировать последствия страшного удара. Низкий поклон нашим погибшим героям без оружия. Мужественным, верным присяге, преданным делу спасения. Быстрое выздоровление раненым» , — отметили коллеги погибших.
«Цена нашего сопротивления — жизнь. Но и сила — в людях, которые держат страну, рискуя своей жизнью», — добавили в ГСЧС.
Также 5 спасателей травмированы во время тушения пожара в Тернопольской области. Всем оказывается медицинская помощь, добавили в службе.
Как сообщали «ФАКТЫ», минувшей ночью россияне атаковали Прилуки «шахедами». Во время ночной атаки вражеский БпЛА попал в дом начальника местной пожарной части — погибли его жена, дочь и внук.402
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