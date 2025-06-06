Часть украинцев может получить помощь в размере 1 тысячи долларов

Во время войны небезразличные к страданиям других людей благотворители продолжают поддерживать украинцев как в столице, так и в других областях.

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В частности, Благотворительный фонд «Ангелы спасения» запускает новый проект поддержки украинцев с участием Гуманитарного фонда для Украины. Об этом сообщается в социальной сети.

Программа включает отдельные районы Сумской, Черниговской и Николаевской областей и включает финансовую и гуманитарную помощь.

Проект предусматривает:

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финансовую поддержку для ведения сельского хозяйства;

проведение капитальных и средних ремонтов поврежденного жилья;

бесплатную психологическую и юридическую помощь.

Кто может получить $ 1000 на сельское хозяйство

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Зарегистрироваться на получение финансовой помощи в размере 1000 долларов США для развития сельского хозяйства могут жители соответствующих территорий, относящихся к одной из следующих категорий:

внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий или зон активных боевых действий;

семьи, чье жилье было повреждено в результате войны;

домохозяйства, потерявшие кормильца из-за боевых действий.

Выделенные средства можно потратить исключительно на покупку сельскохозяйственных материалов, таких как:

удобрения;

семена;

аграрное оборудование (например мотоблоки или теплицы).

Как подать заявку на участие

Для получения поддержки развития сельского хозяйства нужно заполнить специальную онлайн-форму.

Также доступна отдельная анкета для нуждающихся в ремонте жилья.

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Напомним, что в Украине благотворители могут при желании адресно помогать и отдельным гражданам, но при этом получат только 70 процентов помощи.

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