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Часть украинцев может получить помощь в размере 1 тысячи долларов
Во время войны небезразличные к страданиям других людей благотворители продолжают поддерживать украинцев как в столице, так и в других областях.
В частности, Благотворительный фонд «Ангелы спасения» запускает новый проект поддержки украинцев с участием Гуманитарного фонда для Украины. Об этом сообщается в социальной сети.
Программа включает отдельные районы Сумской, Черниговской и Николаевской областей и включает финансовую и гуманитарную помощь.
Проект предусматривает:
финансовую поддержку для ведения сельского хозяйства;
проведение капитальных и средних ремонтов поврежденного жилья;
бесплатную психологическую и юридическую помощь.
Кто может получить $ 1000 на сельское хозяйство
Зарегистрироваться на получение финансовой помощи в размере 1000 долларов США для развития сельского хозяйства могут жители соответствующих территорий, относящихся к одной из следующих категорий:
- внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий или зон активных боевых действий;
- семьи, чье жилье было повреждено в результате войны;
- домохозяйства, потерявшие кормильца из-за боевых действий.
Выделенные средства можно потратить исключительно на покупку сельскохозяйственных материалов, таких как:
- удобрения;
- семена;
- аграрное оборудование (например мотоблоки или теплицы).
Как подать заявку на участие
Для получения поддержки развития сельского хозяйства нужно заполнить специальную онлайн-форму.
Также доступна отдельная анкета для нуждающихся в ремонте жилья.
Напомним, что в Украине благотворители могут при желании адресно помогать и отдельным гражданам, но при этом получат только 70 процентов помощи.78
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