Часть киевлян может получить выплаты на сумму от 10 до 40 тысяч грн: кому власти заплатят такие деньги

Во время войны власти и благотворители пытаются поддерживать граждан материально: так, в Кировоградской области жители одного из городов могут получить по 10 800 грн помощи, но регистрация на выплату, к сожалению, будет происходить только завтра, 30 мая.

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На более крупные суммы могут рассчитывать и жители Киева, чье жилье пострадало от обстрелов россиян.



Более того: по большому счету, киевляне, пострадавшие от российских обстрелов, могут оформить несколько видов финансовой помощи.

Речь идет о программе «Забота навстречу киевлянам» (материальная помощь от города в размере 10 000 грн, обращаться в управления социальной и ветеранской политики вашей РГА).

Требуемые документы:

- паспорт и ИНН владельца;

- документ о праве собственности;

- акт обследования (выдает управляющая компания в течение нескольких дней после обследования квартиры);

- справка с банковскими реквизитами.

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2. Помощь от депутатов Киевсовета

Можно обратиться к любому депутату Киевсовета в своем районе, ориентировочная сумма выплаты — 10 000 грн.

3. Также действует программа «Восстановление» через приложение «Дія»

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Всем, чье жилье пострадало, нужно подать уведомление о повреждениях через приложение «Дія».

«Если ваше имущество еще не внесено в Государственный реестр прав, а приложение не принимает уведомления — необходимо обратиться в ЦНАП или нотариус, чтобы внести данные в реестр. Больше о Восстановлении по ссылке (- https://erecovery.diia.gov.ua/)», — говорится в сообщении.

4. Если жилье будет признано непригодным для проживания, предусмотрена единовременная помощь в размере 40 000 грн для аренды временного жилья, а также ежемесячная помощь в размере 20 000 грн до момента восстановления вашего дома, но не дольше одного года.

А о том, в каком состоянии находится жилищный фонд столицы даже без попадания дронов или ракет, показал случай с обвалом балкона, на котором случайно находился американский режиссер Крис Уолтерс.

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