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- 29.05 19:00 Часть киевлян может получить выплаты на сумму от 10 до 40 тысяч грн: кому власти заплатят такие деньги
Часть киевлян может получить выплаты на сумму от 10 до 40 тысяч грн: кому власти заплатят такие деньги
Во время войны власти и благотворители пытаются поддерживать граждан материально: так, в Кировоградской области жители одного из городов могут получить по 10 800 грн помощи, но регистрация на выплату, к сожалению, будет происходить только завтра, 30 мая.
На более крупные суммы могут рассчитывать и жители Киева, чье жилье пострадало от обстрелов россиян.
Более того: по большому счету, киевляне, пострадавшие от российских обстрелов, могут оформить несколько видов финансовой помощи.
Речь идет о программе «Забота навстречу киевлянам» (материальная помощь от города в размере 10 000 грн, обращаться в управления социальной и ветеранской политики вашей РГА).
Требуемые документы:
- паспорт и ИНН владельца;
- документ о праве собственности;
- акт обследования (выдает управляющая компания в течение нескольких дней после обследования квартиры);
- справка с банковскими реквизитами.
2. Помощь от депутатов Киевсовета
Можно обратиться к любому депутату Киевсовета в своем районе, ориентировочная сумма выплаты — 10 000 грн.
3. Также действует программа «Восстановление» через приложение «Дія»
Всем, чье жилье пострадало, нужно подать уведомление о повреждениях через приложение «Дія».
«Если ваше имущество еще не внесено в Государственный реестр прав, а приложение не принимает уведомления — необходимо обратиться в ЦНАП или нотариус, чтобы внести данные в реестр. Больше о Восстановлении по ссылке (- https://erecovery.diia.gov.ua/)», — говорится в сообщении.
4. Если жилье будет признано непригодным для проживания, предусмотрена единовременная помощь в размере 40 000 грн для аренды временного жилья, а также ежемесячная помощь в размере 20 000 грн до момента восстановления вашего дома, но не дольше одного года.
А о том, в каком состоянии находится жилищный фонд столицы даже без попадания дронов или ракет, показал случай с обвалом балкона, на котором случайно находился американский режиссер Крис Уолтерс.132
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