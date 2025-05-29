41.13 / 41.70 46.67 / 47.37
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Часть киевлян может получить выплаты на сумму от 10 до 40 тысяч грн: кому власти заплатят такие деньги

19:00 29 мая 2025
Выплаты

Во время войны власти и благотворители пытаются поддерживать граждан материально: так, в Кировоградской области жители одного из городов могут получить по 10 800 грн помощи, но регистрация на выплату, к сожалению, будет происходить только завтра, 30 мая.

На более крупные суммы могут рассчитывать и жители Киева, чье жилье пострадало от обстрелов россиян.

Более того: по большому счету, киевляне, пострадавшие от российских обстрелов, могут оформить несколько видов финансовой помощи.

Речь идет о программе «Забота навстречу киевлянам» (материальная помощь от города в размере 10 000 грн, обращаться в управления социальной и ветеранской политики вашей РГА).

Требуемые документы:
- паспорт и ИНН владельца;
- документ о праве собственности;
- акт обследования (выдает управляющая компания в течение нескольких дней после обследования квартиры);
- справка с банковскими реквизитами.

РЕКЛАМА

2. Помощь от депутатов Киевсовета

Можно обратиться к любому депутату Киевсовета в своем районе, ориентировочная сумма выплаты — 10 000 грн.

3. Также действует программа «Восстановление» через приложение «Дія»

РЕКЛАМА

Всем, чье жилье пострадало, нужно подать уведомление о повреждениях через приложение «Дія».

«Если ваше имущество еще не внесено в Государственный реестр прав, а приложение не принимает уведомления — необходимо обратиться в ЦНАП или нотариус, чтобы внести данные в реестр. Больше о Восстановлении по ссылке (- https://erecovery.diia.gov.ua/)», — говорится в сообщении.

4. Если жилье будет признано непригодным для проживания, предусмотрена единовременная помощь в размере 40 000 грн для аренды временного жилья, а также ежемесячная помощь в размере 20 000 грн до момента восстановления вашего дома, но не дольше одного года.

А о том, в каком состоянии находится жилищный фонд столицы даже без попадания дронов или ракет, показал случай с обвалом балкона, на котором случайно находился американский режиссер Крис Уолтерс.

РЕКЛАМА

132

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Герань

Разбросайте вокруг герани и будете наслаждаться обильным цветением

Помидоры растут крепкими и сочными после подкормки, фото из открытых источников

Соседи точно будут завидовать: чем подкармливать помидоры, чтобы плоды были рекордного веса

Город Сумы. Инсталляция

Летом Сумы оккупируют? — эксперт обратил внимание на важную деталь

Как отмыть чугунную ванну, фото из открытых источников

Сделайте так, и чугунная ванна будет как новая: никакой грязи, ржавчины или налета

Следующий материал
Новости партнеров