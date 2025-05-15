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Дополнительная денежная помощь для пенсионеров: в ПФУ назвали еще один источник выплат
Для подавляющего большинства украинских пенсионеров пенсии — это главный источник поступления средств, ведь механизмы накоплений и инвестирования в стране пока не получили нужного распространения.
В то же время, украинские пенсионеры могут получать дополнительную денежную помощь не только в виде надбавок и доплат к пенсии, но и адресных благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц, напомнили в Пенсионном фонде.
Речь идет о том, что любое физическое или юридическое лицо может сделать благотворительное пожертвование через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда как на счет всех пенсионеров, так и на счет конкретного лица.
Сумму благотворительного пожертвования определяет сам благотворитель — это может быть любая сумма: 1000, 5000, 20000 гривен.
Впрочем, даже если пожертвование адресное, пенсионер получит не всю сумму, а всего 70%. Остальные 30% уйдут на финансирование всех пенсий.
К примеру, если благотворительное пожертвование составляет 10 тысяч грн, пенсионер получит 7 тысяч грн.
Пожертвовать можно, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
ПФУ, конечно, дал «ценный» совет пенсионерам, но лучше, наверное, было бы, если бы учреждение объяснило, как именно людям на заслуженном отдыхе искать благотворителей. А еще лучше — если бы ФПУ сам собирал средства от иностранных и украинских благотворителей и перенаправлял их на выплату пенсий — ведь государству больше доверия, чем к одиноким людям на заслуженном отдыхе.
Напомним, в последнее время многим пенсионерам начали задерживать выплату пенсий, поэтому в ПФУ посоветовали, что делать в таких случаях.98
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