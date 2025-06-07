Многоэтажки повреждены в Днепре и Павлограде в результате ночной атаки беспилотников (фото)

Во время ночной атаки с воздуха, когда массированный удар был нанесен по жилой застройке Харькова, пострадали гражданские объекты и на Днепропетровщине.

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В ночь на 7 июня Воздушные силы ВСУ предупреждали как о применении врагом «Шахедов», так и ракет в сторону Днепра и Павлограда.

Утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что защитники неба сбили 6 ракет противника и 27 БпЛА.

Россияне атаковали с воздуха Павлоград и Днепр. Фото ОВА

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«Впрочем, есть и последствия вражеской агрессии. В Днепре пострадали женщины 45 и 88 лет. Им оказали необходимую помощь. Одна из них остается на амбулаторном лечении. В городе повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Горел автомобиль, три машины повреждены. В многоэтажках побиты окна — сейчас обследование продолжается», — отметил он.

В Днепре медики оказали помощь двум пострадавшим. Фото ОВА

Также повреждены и многоквартирные дома в Павлограде. Были уничтожены 9 автомобилей. К счастью, люди не пострадали.

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В Павлограде повреждены предприятие и жилая застройка. Фото ОВА

«Утром противник возобновил удары по Никопольщине. Направил fpv-дроны и тяжелую артиллерию на райцентр и Марганецкую громаду. В Никополе повреждена девятиэтажка. Предварительно, обошлось без жертв», — добавил Сергей Лысак.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что ночью враг применил 215 средств воздушного нападения:

206 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторами разных типов;

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

6 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

1 крылатую ракету Искандер-К.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 174 средства воздушного нападения противника:

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87 ударных БпЛА сбиты огневыми средствами, 80 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;

6 управляемых ракет Х-59/69;

1 крылатая ракета Искандер-К.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

Напомним, что на днях Украина испытала самую масштабную российскую атаку с воздуха — захватчики применили 452 средства нападения: «Калибры», Х-101, баллистику, а также дроны-камикадзе. ПВО уничтожило 406 целей.

Фото со страницы Сергея Лисака

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