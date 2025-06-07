Никогда не выбрасывайте лавровый лист: он настоящий «санитар» для вашего дома

Лавровый лист — это не просто король бульонов! Этот неприметный листок имеет больше применений, чем большинство аптечных моющих средств. Он поглощает влагу, отпугивает насекомых, пахнет лучше, чем магазинные освежители воздуха и, самое главное, — вы можете использовать его для создания дешевого, натурального спрея для очистки почти всего, пишет издание Kobieta.

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Не нужно быть химиком, чтобы создать домашний спрей из лавровых листьев. Вот рецепт, который изменит ваш подход к уборке. Вам понадобится: 5−6 лавровых листьев, измельченных, например, в ступке, 1 стакан горячей воды, 1 столовая ложка средства для мытья посуды, сок одного лимона, 1 чайная ложка соли.

Залейте листья горячей водой и оставьте минимум на 30 минут (или пока не остынут). Затем процедите настой, добавьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Перелейте в бутылку с распылителем.

Грязная кухонная столешница, пятна в ванной комнате, неприятный запах из мусорного бака, шкаф с затхлым запахом — все это поможет одолеть данный спрей. Если есть в доме влажность и плесень, смешайте листья с солью — и натуральный поглотитель влаги готов.

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Кроме того, моль ненавидит лавровые листья. Просто положите несколько сушеных листьев в льняной мешочек и положите их в шкаф. Некоторые люди даже кладут листок в обувь — это помогает избавиться от неприятных запахов.

Добавим, что опытные водители всегда держат лавровый лист в салоне авто, который действует как эффективный натуральный репеллент.

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