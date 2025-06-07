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Никогда не выбрасывайте лавровый лист: он настоящий «санитар» для вашего дома
Лавровый лист — это не просто король бульонов! Этот неприметный листок имеет больше применений, чем большинство аптечных моющих средств. Он поглощает влагу, отпугивает насекомых, пахнет лучше, чем магазинные освежители воздуха и, самое главное, — вы можете использовать его для создания дешевого, натурального спрея для очистки почти всего, пишет издание Kobieta.
Не нужно быть химиком, чтобы создать домашний спрей из лавровых листьев. Вот рецепт, который изменит ваш подход к уборке. Вам понадобится: 5−6 лавровых листьев, измельченных, например, в ступке, 1 стакан горячей воды, 1 столовая ложка средства для мытья посуды, сок одного лимона, 1 чайная ложка соли.
Залейте листья горячей водой и оставьте минимум на 30 минут (или пока не остынут). Затем процедите настой, добавьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Перелейте в бутылку с распылителем.
Грязная кухонная столешница, пятна в ванной комнате, неприятный запах из мусорного бака, шкаф с затхлым запахом — все это поможет одолеть данный спрей. Если есть в доме влажность и плесень, смешайте листья с солью — и натуральный поглотитель влаги готов.
Кроме того, моль ненавидит лавровые листья. Просто положите несколько сушеных листьев в льняной мешочек и положите их в шкаф. Некоторые люди даже кладут листок в обувь — это помогает избавиться от неприятных запахов.
Добавим, что опытные водители всегда держат лавровый лист в салоне авто, который действует как эффективный натуральный репеллент.
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