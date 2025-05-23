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Бюджетная уха из красной рыбы от новобранца ВСУ Эктора Хименеса Браво — простая, ароматная и очень вкусная
Несмотря на поездку на фронт, известный кулинар Эктор Хименес Браво продолжает вести социальные сети и публикует рецепты блюд, которыми, вероятно, угощает своих сослуживцев.
На днях Эктор опубликовал рецепт бюджетной ухи из красной рыбы.
Ингредиенты:
• Красная рыба
• Морковь молодая
• Лук
• Картофель
• Петрушка
• Перец горошком
• Лавровый лист — по желанию
Приготовление:
Обжарить морковь и лук.
В кастрюлю налить холодную воду, положить красную рыбу. Добавить перец горошком, лавровый лист по желанию.
Добавить петрушку, обжаренный лук и морковь.
Поставить на огонь, довести до кипения и варить на медленном огне 10−15 минут без активного кипения.
Из бульона достать рыбу, процедить от остатков специй и листьев.
В чистый бульон добавить картофель и морковь. Варить до готовности картофеля. Приправить по вкусу.
Подавать с зеленью.
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