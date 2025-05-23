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Книга рецептов

Бюджетная уха из красной рыбы от новобранца ВСУ Эктора Хименеса Браво — простая, ароматная и очень вкусная

10:45 23 мая 2025
Уха, фото скриншот видео

Несмотря на поездку на фронт, известный кулинар Эктор Хименес Браво продолжает вести социальные сети и публикует рецепты блюд, которыми, вероятно, угощает своих сослуживцев.

На днях Эктор опубликовал рецепт бюджетной ухи из красной рыбы.

Ингредиенты:
• Красная рыба
• Морковь молодая
• Лук
• Картофель
• Петрушка
• Перец горошком
• Лавровый лист — по желанию

Приготовление:

Обжарить морковь и лук.

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В кастрюлю налить холодную воду, положить красную рыбу. Добавить перец горошком, лавровый лист по желанию.

Добавить петрушку, обжаренный лук и морковь.

Поставить на огонь, довести до кипения и варить на медленном огне 10−15 минут без активного кипения.

Из бульона достать рыбу, процедить от остатков специй и листьев.

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В чистый бульон добавить картофель и морковь. Варить до готовности картофеля. Приправить по вкусу.

Подавать с зеленью.

Мы также рассказывали, как приготовить капустняк с тыквой по рецепту Евгения Клопотенко.

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