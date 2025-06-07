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Большой обмен пленными и телами погибших отложен: Украина и россия обвиняют друг друга
Представители страны-агрессора утверждают, что Украина перенесла обмен пленными на «неопределенный срок». Помощник российского диктатора Владимир Мединский обвинил Украину в том, что она якобы неожиданно перенесла как обмен тел погибших, так и сам процесс обмена военнопленными. Об этом сообщили пропагандистские СМИ.
Он заявил, что Украина получила первый список из 640 военнопленных, которых россия классифицирует как «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь». Помощник диктатора также заявил, что россия уже доставила в район обмена первую партию из 1212 тел украинских военных в рефрижераторах.
«рф призывает Украину забрать тела 6 000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески отдать их земле», — отметил Мединский.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что сегодняшние заявления российской стороны не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни относительно обмена пленных, ни относительно репатриации тел.
«В течение последней недели команды с обеих сторон вели работу в двух направлениях — репатриации тел погибших военнослужащих и обмена пленных. Об обмене пленных — Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии с четко определенными категориями, согласованными во время переговоров в Стамбуле: тяжело раненые, тяжело больные, по формуле „всех на всех“, а также молодые военнослужащие. Российская сторона передала другие списки, не соответствующие согласованному подходу. Украина предоставила соответствующие комментарии, и следующий шаг ожидается от российской стороны», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что о репатриации тел действительно была достигнута договоренность.
«Дата — не была согласована. Вместо этого, после последовательного выполнения договоренного алгоритма, российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса», — говорится в сообщении.
Координационный штаб по обращению с военнопленными призывает российскую сторону прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе, для возвращения людей в обе стороны и четко выполнить договоренность в ближайшие дни.
Министерство обороны Украины призвало российскую сторону не создавать искусственных препятствий и лживых заявлений, чтобы не возвращать украинских пленных и не забирать их пленных в россию.
«В Стамбуле россияне дали четкое обещание — начиная с этих дней, провести обмен пленных по определенным категориям (тяжелораненые, раненые, после 2000 года рождения) и начать поэтапную репатриацию тел погибших — российских в россию, украинских в Украину. Украинская сторона, к сожалению, столкнулась с очередными попытками „переиграть“ договоренности постфактум. Если сейчас российская сторона отказывается от того, что было обещано в Стамбуле, это в очередной раз ставит вопрос об уровне и способности российской переговорной группы. Договоренности, которые были достигнуты, должны реализовываться именно так, как это было обсуждено в Стамбуле и в дальнейших технических консультациях», — сообщили в Минобороны.
На днях президент Владимир Зеленский высказался об обмене тел павших солдат. Он заявил, что у украинской стороны есть документы, согласно которым, россия идентифицировала около 15−20% тел украинских военных, которые у нее есть.
«Мы не шутим с нашими погибшими, важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться, потому что уже был такой прецедент», — объясняет Зеленский.
Позже глава украинского Координационного штаба по военнопленным Петр Яценко сообщил, что обмен пленными и телами погибших перенесен на следующую неделю, информирует ВВС.
Как писали «ФАКТЫ», Украина и Россия 2 июня провели второй раунд мирных переговоров, где договорились провести обмен пленными.187
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