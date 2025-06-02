Обмен пленными и не только: Умеров раскрыл детали, о чем договорились Украина и рф в Стамбуле

Украина и россия сегодня, 2 июня, провели второй раунд мирных переговоров, которые длились чуть больше часа.

Министр обороны, глава украинской делегации, Рустем Умеров сказал, что украинская сторона получила меморандум от российской стороны. У команды будет неделя для его изучения. После этого стороны согласуют следующие шаги, передают «Новости. Live».

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По его словам, на встрече обсуждались новые обмены пленными. Украина настаивала на освобождении всех пленных и возвращении гражданских. Также украинские чиновники требовали немедленного освобождения студентов.

«Мы договорились об обменах, скоро сообщим детали. Мы сосредотачиваемся на тяжелораненых и больных. Фокус на молодежи, а также обмен телами погибших. Подробности и информацию сообщим позже» , — подчеркнул министр обороны.

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Киев также настаивал на возвращении украинских детей, которых россияне вывезли в россию.

Мединский на встрече отрицал, что россия вывезла десятки тысяч украинских детей, назвав это пропагандой.

Также была обсуждена возможность прекращения огня, на что россия не согласилась. По словам Умерова, россиянам нужно еще неделю, чтобы ответить на документ о прекращении огня.

Как пишет Axios со ссылкой на источники, в своем меморандуме, который передали Украине, рф продолжает требовать полностью вывести украинские войска с территорий Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

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Ранее подобные требования озвучивал путин. Украина считает это неприемлемым.

При этом еще одним пунктом обсуждений стала возможная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным.

По словам Умерова, Украина убеждена, что ключевые вопросы «могут быть решены на уровне лидеров». Он добавил, что не исключается присоединение лидеров других стран, в том числе президента США Дональда Трампа.

Украина предложила россии провести следующую встречу в конце этого месяца — 20−30 июня.

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«Это крайне важно для достижения прогресса в переговорном процессе» , — отметил Умеров.

Отметим, что во время первого раунда переговоров Украина и россия согласовали обмен пленными в формате «1000 на 1000». Такой обмен провели в течение трех дней — с 23 по 25 мая.

Напомним, украинские и российские чиновники встретились сегодня, 2 июня, в Стамбуле, чтобы обсудить пути завершения войны. В частности, страна-агрессор россия обещала передать Украине меморандум со своим видением возможного прекращения огня.

Напомним, глава литовского МИД Кястутис Будрис убежден, что в ходе вторых прямых переговоров между россией и Украиной, скорее всего, не будут достигнуты ощутимые результаты. Ведь россия не настроена прежде всего на прекращение огня и продолжает ставить Киеву ультиматумы.

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