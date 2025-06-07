Двухлетний сын знаменитого футболиста умер спустя месяц после жуткой аварии (фото)

В семье бывшего футболиста английского «Вулверхэмптона» и сборной Румынии 51-летнего Йонела Гани произошла трагедия. Двухлетний сын экс-форварда Александру скончался накануне в больнице спустя месяц после жуткой аварии, в которую попал его отец, сообщает gsp.ro. Ранее бывший хоккеист НХЛ разбился насмерть на горнолыжном курорте в Чехии.

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В тот злополучный день 9 мая Йонел, находясь за рулем своей «Дачии», врезался на трассе недалеко от Брашова в другой автомобиль, остановившийся на обочине. Мальчик, сидевший непристегнутым направом сиденье получил тяжелые травмы и по дороге в больницу перенес остановку сердца. Врачам удалось реанимировать ребенка, позже он перенес операцию и находился в искусственной коме. 6 июня сердце сына футболиста остановилось навсегда.





По информации румынских СМИ, это был не первый случай, когда Йонела Ганю предупреждали о том, что его ребенок не может ездить на пассажирском сиденье. Недавно полицейский поймал его в похожей ситуации и вынес бывшему футболисту предупреждение.

«Меня удивляет, что никто не спрашивает, что делала эта машина на обочине дороги без аварийных огней и без каких-либо предупреждающих сигналов, — заявила вскоре после ДТП мать ребенка Моника. — Честно говоря, я ждала призыва к молитве от СМИ! За душу моего маленького мальчика. Но легче наступить на скорбящую душу родителя, чем помолиться — в православной стране… Какой позор. Йонел был и есть для Александру лучшим отцом на земле!

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Он спал с ним каждую ночь с тех пор, как ребенок родился. Иногда мы все трое спали вместе, но Йонел всегда был рядом с малышом, потому что утром мне нужно было идти в офис. Я ночью отдыхала, а он заботился о ребенке. Когда Александру заболел и попал в больницу, Йонел тоже был рядом. Дважды!

Он также читал ему сказки вечером и в обед, играл с ним, водил ребенка в зоопарк. Каждое воскресенье мы ходили на мессу в монастырь Беривой, недалеко от Фэгэраша, и водили ребенка на причастие. Малыш каждое воскресенье указывал мизинцем в сторону Воскресения Господня… Мы запечатлели это на фото. Господи, спаси нашего малыша…"

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Добавим, что у Йонела Гани остались двое взрослых детей от первого брака.

В годы карьеры чемпион и лучший бомбардир чемпионата Румынии Ганя выступал на родине за «Брашов», «Университатю», «Рапид» и бухарестское «Динамо», а за рубежом — за немецкий «Штутгарт», турецкий «Бурсаспор» и английский «Вулверхэмптон». В составе сборной Румынии форвард с 1999 по 2006 год сыграл 45 матчей, забил 19 мячей, а также принял участие в Евро-2000.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семье легенды UFC и боксера Фрэнсиса Нганну умер маленький сын.

Фото GSP



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