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Поможет грейпфрут: как за пару минут отмыть ванну от въевшейся грязи
Забудьте об изнурительной чистке ванны! Эксперт по уборке из Daily Poppins Найджел Бирман убежден, что эта задача может быть гораздо проще. По его словам, обычный грейпфрут может стать вашим главным помощником в борьбе с грязью и налетом. Об этом пишет британский таблоид Express.co.uk.
Бирман объясняет, что грейпфрут содержит лимонную кислоту, которая является естественным чистящим средством. Она эффективно расщепляет мыльную пену и грязь, дезинфицирует поверхности, уничтожая микробы и бактерии. Благодаря этому фрукт не только сокращает время уборки вдвое, но и делает ванны и душевые кабины сияющими как новые, оставляя после себя приятный цитрусовый аромат.
Пошаговая инструкция по чистке ванны грейпфрутом:
1. Разрежьте грейпфрут пополам и обильно посыпьте одну половинку большой солью. Соль будет действовать как абразив, помогая оттирать загрязнение.
2. Возьмите эту половинку грейпфрута и слегка потрите поверхность ванны и душевой кабины.
3. Оставьте на несколько минут, чтобы лимонная кислота начала действовать на пятна и грязь.
4. После этого ополосните ванную теплой водой. При необходимости протрите поверхность досуха.
Больше, чем просто чистка ванны
Этот простой и экологичный метод не только отлично справляется с желтизной и загрязнениями, но и дарит ванной комнате цитрусовый аромат свежести. Грейпфрут также отлично подходит для очистки плитки, кранов и даже унитаза.
Спрей для чистки из грейпфрута и уксуса
Вы можете приготовить универсальный спрей для уборки:
- выжмите сок одного грейпфрута в бутылку с распылителем
- добавьте 1−2 столовых ложки уксуса
- долейте теплой воды и хорошо встряхните.
Полезные советы с использованием кожуры грейпфрута
Не выбрасывайте кожуру грейпфрута! Используйте ее для:
- устранение неприятных запахов в мусорном ведре
- добавьте в кастрюлю с кипящей водой, чтобы наполнить всю комнату естественным цитрусовым ароматом.
Раньше «ФАКТЫ» писали, как с помощью простых ингредиентов очистить ванну и унитаз.
Фото: dailynews.kyiv.ua131
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