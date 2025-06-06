Очистит до блеска ванну и унитаз: как самому приготовить копеечное, но очень эффективное чистящее средство

Американская эксперт по имени Taryn Maria использует много различных средств для чистки сантехники в доме.

В то же время, украинки уверены, что очень мощное и эффективное средство для чистки любых поверхностей от известкового налета, устаревшего жира и грязи можно приготовить самому, пишет ТСН.



Наиболее эффективное и безопасное средство готовится из двух простых ингредиентов. Понадобится хозяйственное мыло и нашатырный спирт.

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Натереть на грубой терке мыло, добавить 5 капель нашатырного спирта, разбавить смесь водой до консистенции пасты. Затем приготовленное средство нужно нанести на поверхность, нуждающуюся в очистке, и оставить на 5−7 минут, затем тщательно смыть водой.

Такая смесь отлично справится с грязью на кухне, с известковым налетом в ванной комнате, отчистит унитаз, раковину и душевую кабину, а также кафель и кухонную плиту.

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При необходимости если грязь очень въелась, пасту нужно оставить на грязной поверхности на час, затем тщательно смыть водой.

Когда под рукой нет специального чистящего известкового налета, можно воспользоваться народными методами.

Уксус. Смешать воду и уксус в пропорции 1:1 и нанести на желтое пятно пульверизатором. Через несколько минут после нанесения потереть обработанное место щеткой и тщательно промыть водой. Если участки поражения велики, можно просто полить их уксусом. Тогда это нужно сделать ночью, оставить на 6−7 часов, чтобы жидкость сработала, затем пройтись щеткой по поверхности и смыть водой.

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Наждачная бумага. Желтые пятна можно обработать любым средством, оставить на время, затем потереть наждачной бумагой. Но делать это нужно очень осторожно, чтобы на сантехнике не осталось видимых царапин.

Уксус и пищевая сода. Залейте в унитаз на поверхность желтых пятен 1 чашку уксуса, посыпте сверху одной чашкой пищевой соды. Смесь следует оставить на 10 минут. Очистить загрязненную поверхность щеткой и оставить еще на 20 минут. Затем смыть воду, это должно помочь избавиться от известкового налета.

Кока-кола. Аккуратно вылить колу на стенки унитаза и оставить на 30 минут. Сладкая газировка растворит известковый налет, и он легко смоется водой. Если с первого раза не удалось избавиться от желтых пятен, повторить процедуру.

Лимонная кислота. Засыпать 1 пакет кислоты в бачок, а два пакетика — в унитаз. Средство нужно оставить действовать на 3−4 часа. Оно эффективно растворит грязь, и его остатки можно будет просто почистить щеткой и смыть водой.

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Лимонный сок и уксус. Смешать уксус и сок лимона в равных пропорциях и обработать пятна. Оставить чистящее средство на час, чтобы оно могло справиться с известковым налетом, и смыть водой.

А для того чтобы отмыть очень грязные кастрюли и сковородки, можно воспользоваться советами эксперта Марины.

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