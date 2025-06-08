Так поступают настоящие немцы: как вернуть свежесть стиралке с помощью таблетки для посудомойки

Украинки — лучшие в мире хозяйки, но даже нам есть чему поучиться у женщин из других стран. В частности, выяснить, почему следует солить воду в унитазе и бросать в него чеснок по совету немок.



А еще один совет, появившийся в сети недавно — как с помощью таблетки для посудомоечной машины почистить стиральную машину изнутри. О ней пишет пользователь dan_fuchs.



Для этого нужно одну-две таблетки для посудомойки положить пустой барабан стиралки. Затем запустить самый горячий режим стирки — не менее 60 °C.

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После первого цикла — еще один холостой запуск без всяких вещей — это поможет смыть остатки моющего средства, чтобы на вещах не осталось пятен.

В заключение нужно открыть дверцу стиралки, чтобы все проветрилось.

В результате — барабан стиралки начнет блестеть, запаха не будет. Стиральная машина снова заработает тихо и спокойно, как в первый день после покупки, утверждает блогер.

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«Делайте такую процедуру раз в несколько месяцев — и ваша стиралка точно скажет вам „данке шон“ (ну, если бы могла говорить)» , — советует Даниэлла Фухс.

Раньше мы рассказывали, как самому приготовить копеечное, но очень эффективное средство для чистки сантехники, а также, как за пару минут отмыть ванну от въевшейся грязи.

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