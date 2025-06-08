- 00:49 Команда Криштиану Роналду огорчила чемпионов Европы и стала двукратным победителем Лиги наций: видеообзор матча
- 08.06 22:26 Антишопинг — тенденция, которая вам может понравиться: а чем-то и удивить
- 08.06 22:25 Конкурс на главу БЭБ приостановлен: что происходит и кто за этим стоит
- 08.06 21:59 Очень вкусное мясо в вине: готовится так просто, что вы удивитесь
- 08.06 21:29 «Мы одержимы молодостью и физической красотой»: Мадонна поразила признанием
- 08.06 21:00 Не выбрасывайте плодоножки вишни: будете в восторге от их целебных свойств
- 08.06 20:33 Более двух лет теплилась надежда: на Полтавщине похоронили 31-летнего защитника
- 08.06 20:08 Сливочный суп с кукурузой: вкусно и очень сытно
- 08.06 19:54 Овнам — «Королева Пентаклей», Девам — «Мир», а Козерогам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на первый день новой недели
- 08.06 19:43 Иллюзия победы: аналитики о том, как Украина может разрушить стратегию кремля
- 08.06 19:10 «По Крымскому мосту удалось не все»: Зеленский оценил эффективность операций СБУ
- 08.06 18:49 Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды
Так поступают настоящие немцы: как вернуть свежесть стиралке с помощью таблетки для посудомойки
Украинки — лучшие в мире хозяйки, но даже нам есть чему поучиться у женщин из других стран. В частности, выяснить, почему следует солить воду в унитазе и бросать в него чеснок по совету немок.
А еще один совет, появившийся в сети недавно — как с помощью таблетки для посудомоечной машины почистить стиральную машину изнутри. О ней пишет пользователь dan_fuchs.
Для этого нужно одну-две таблетки для посудомойки положить пустой барабан стиралки. Затем запустить самый горячий режим стирки — не менее 60 °C.
После первого цикла — еще один холостой запуск без всяких вещей — это поможет смыть остатки моющего средства, чтобы на вещах не осталось пятен.
В заключение нужно открыть дверцу стиралки, чтобы все проветрилось.
В результате — барабан стиралки начнет блестеть, запаха не будет. Стиральная машина снова заработает тихо и спокойно, как в первый день после покупки, утверждает блогер.
«Делайте такую процедуру раз в несколько месяцев — и ваша стиралка точно скажет вам „данке шон“ (ну, если бы могла говорить)» , — советует Даниэлла Фухс.
Раньше мы рассказывали, как самому приготовить копеечное, но очень эффективное средство для чистки сантехники, а также, как за пару минут отмыть ванну от въевшейся грязи.629
Читайте нас в Facebook
Водолеям стоит заняться творчеством, Девам нужно как следует отдохнуть, а Рыбам можно строить планы на будущее: гороскоп на 8 июня