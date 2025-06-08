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Секретные тюрьмы для украинских военнопленных: правозащитники раскрыли масштаб российских репрессий
Российский режим, который терроризирует Украину, создал систему секретных тюрем для содержания украинских военнопленных. Об этом сообщил российскому изданию адвокат и соучредитель инициативы «Пошук. Полон» Николай Полозов.
По словам правозащитника, информацию о существовании таких мест содержания удалось обнаружить случайно — через официальные справки об условиях содержания военных Вооруженных Сил Украины, попавших в плен в Курской области и под Донецком.
«В ряде уголовных дел в отношении военнопленных, которые мы вели в судах, мы увидели справки о том, где их содержали», — пояснил правозащитник.
Полозов уточнил, что обычно военнопленные содержатся в СИЗО или в исправительных колониях. Но в одном из дел правозащитники увидели «центр временного содержания лиц, задержанных за противодействие СВО».
По словам адвоката, ранее в РосСМИ сообщали, что один из таких «центров» был развернут на месте бывшего зернохранилища.
«Таких центров существует не менее пяти, — сказал Полозов. — Как минимум о трех-четырех мы знаем по материалам дел, о пятом сообщили в СМИ. Смею предположить, что их может быть больше».
Правозащитник считает, что в этих тайных тюрьмах могут применяться пытки и бесчеловечные условия содержания.
«Это все ужасы российского плена — с пытками, сексуализированным насилием», — подчеркнул Николай Полозов.
Официальных адресов этих учреждений нет, а правозащитникам не удалось получить информацию по официальным запросам.
По мнению Полозова, после окончания войны практика секретных мест содержания может быть применима и к гражданам россии.
По данным Офиса президента Украины, на 1 мая в российских тюрьмах находятся около 8000 украинских военнопленных.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об ужасах плена в россии, через которые прошел командир минометного расчета минометной батареи «Азова» старший сержант Геннадий Харченко.
Фото Pixabay204
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