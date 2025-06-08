Овнам — «Королева Пентаклей», Девам — «Мир», а Козерогам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на первый день новой недели

«Принцип особой удачи» и «денежный ритуал» от мольфара Макса Гордеева свидетельствуют о том, что в жизни многих украинцев скоро произойдет «переворот к лучшему».



В то же время, не все будет совершенно безупречным, пишет сайт с гороскопами. А реальный расклад на картах Таро показывает настоящую карту событий завтрашнего дня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Королева Пентаклей»

От Овнов день потребует собранности и организованности. Выполнения потребуют задачи, которые нельзя откладывать. Важно вовремя принять финансовые решения, после чего появится шанс заняться чем-нибудь приятным, восстанавливая силы.

Совет карт — Не пытайтесь перевести все в «режим ожидания».

Телец — «Башня»

РЕКЛАМА

У Тельцов возможны внезапные, но полезные изменения. Работа, финансы, семья или даже жилье — все это может преподнести сюрпризы. Главное — не бояться перемен и воспринимать их как трамплин к успеху.

Совет карт — Не поддавайтесь сомнениям, сейчас правда на вашей стороне.

Близнецы — «Паж Кубков»

Близнецам следует соблюдать осторожность при совершении любых финансовых операций онлайн. Не поддавайтесь на сомнительные предложения и не присылайте деньги малознакомым людям — растет риск быть обманутым.

Совет карт — Шансы на успех достаточно высоки, поэтому продолжайте двигаться выбранным путем.

РЕКЛАМА

Рак — «Звезда»

Ракам лучше провести время в одиночестве, на природе или в спокойной домашней атмосфере — это поможет восстановить душевную гармонию.

Совет карт — Пора вспомнить о себе и дать телу и душе отдых.

Лев — «Верховная Жрица»

У Львов может день начаться с незначительных задержек или непредвиденных ситуаций. Не позволяйте мелочам испортить вам настроение. Все идет так, как должно быть. Интуиция будет вашим основным помощником.

Совет карт — Доверяйте своему внутреннему голосу и не обращайте внимания на разные препятствия.

РЕКЛАМА

Дева — «Мир»

Девы на пороге завершения одного этапа и начала другого. Возможно, произойдут важные личные события, значимые для вашего будущего.

Совет карт — Не упустите знаки — они подскажут, куда двигаться дальше.

Весы — «Отшельник»

Весам стоит заглянуть внутрь себя и навести порядок в мыслях. День рекомендуется провести в одиночестве, вдали от шума и общения. Это поможет услышать внутренний голос и прояснить давно волнующие вопросы.

Совет карт — Дайте себе отдых, а затем двигайтесь вперед.

Скорпион — «Колесница»

Для Скорпионов начало недели обещает быть активным и энергичным. День будет полон дел и задач. Но не переживайте — у вас все получится.

Совет карт — Запланируйте романтическую встречу или уютную беседу с любимым человеком.

Стрелец — «Четверка Жезлов»

День особенно благоприятен для новых знакомств и укрепления деловых связей. Не отказывайтесь от встреч, даже если они кажутся незначительными. Даже случайное знакомство может внезапно повлиять на вашу карьеру.

Совет карт — Открытость и дружелюбие будут вашими союзниками.

Козерог — «Солнце»

Козерогам следует быть осмотрительными. Окружение по-разному может влиять на ваше настроение, поэтому выбирайте, с кем проводить время. Старайтесь фокусироваться на хорошем.

Совет карт — Сосредоточьтесь на позитиве — это поможет вам преодолеть все проблемы.

Водолей — «Умеренность»

Понедельник подарит Водолеям возможность полностью посвятить себя заботе о близких. Это будет приятная занятость: семейные заботы, планирование общих дел или просто душевные беседы.

Совет карт — Главным для вас будет баланс и внутренняя гармония.

Рыбы — «Правосудие»

День потребует от Рыб дипломатии и толерантности. Возможны недоразумения в общении с близкими, но важно не разрешить конфликту разрастись. Решайте все спокойно, сразу, не откладывая, и вы избежите напряжения.

Совет карт — Вашими главными ориентирами на день будут оставаться справедливость и честность.

Восточный гороскоп на неделю 9 — 15 июня читайте на сайте «ФАКТОВ».

707

Читайте нас в Facebook