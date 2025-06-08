- 00:49 Команда Криштиану Роналду огорчила чемпионов Европы и стала двукратным победителем Лиги наций: видеообзор матча
- 08.06 22:26 Антишопинг — тенденция, которая вам может понравиться: а чем-то и удивить
- 08.06 22:25 Конкурс на главу БЭБ приостановлен: что происходит и кто за этим стоит
- 08.06 21:59 Очень вкусное мясо в вине: готовится так просто, что вы удивитесь
- 08.06 21:29 «Мы одержимы молодостью и физической красотой»: Мадонна поразила признанием
- 08.06 21:00 Не выбрасывайте плодоножки вишни: будете в восторге от их целебных свойств
- 08.06 20:33 Более двух лет теплилась надежда: на Полтавщине похоронили 31-летнего защитника
- 08.06 20:08 Сливочный суп с кукурузой: вкусно и очень сытно
- 08.06 19:54 Овнам — «Королева Пентаклей», Девам — «Мир», а Козерогам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на первый день новой недели
- 08.06 19:43 Иллюзия победы: аналитики о том, как Украина может разрушить стратегию кремля
- 08.06 19:10 «По Крымскому мосту удалось не все»: Зеленский оценил эффективность операций СБУ
- 08.06 18:49 Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды
Овнам — «Королева Пентаклей», Девам — «Мир», а Козерогам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на первый день новой недели
«Принцип особой удачи» и «денежный ритуал» от мольфара Макса Гордеева свидетельствуют о том, что в жизни многих украинцев скоро произойдет «переворот к лучшему».
В то же время, не все будет совершенно безупречным, пишет сайт с гороскопами. А реальный расклад на картах Таро показывает настоящую карту событий завтрашнего дня.
Овен — «Королева Пентаклей»
От Овнов день потребует собранности и организованности. Выполнения потребуют задачи, которые нельзя откладывать. Важно вовремя принять финансовые решения, после чего появится шанс заняться чем-нибудь приятным, восстанавливая силы.
Совет карт — Не пытайтесь перевести все в «режим ожидания».
Телец — «Башня»
У Тельцов возможны внезапные, но полезные изменения. Работа, финансы, семья или даже жилье — все это может преподнести сюрпризы. Главное — не бояться перемен и воспринимать их как трамплин к успеху.
Совет карт — Не поддавайтесь сомнениям, сейчас правда на вашей стороне.
Близнецы — «Паж Кубков»
Близнецам следует соблюдать осторожность при совершении любых финансовых операций онлайн. Не поддавайтесь на сомнительные предложения и не присылайте деньги малознакомым людям — растет риск быть обманутым.
Совет карт — Шансы на успех достаточно высоки, поэтому продолжайте двигаться выбранным путем.
Рак — «Звезда»
Ракам лучше провести время в одиночестве, на природе или в спокойной домашней атмосфере — это поможет восстановить душевную гармонию.
Совет карт — Пора вспомнить о себе и дать телу и душе отдых.
Лев — «Верховная Жрица»
У Львов может день начаться с незначительных задержек или непредвиденных ситуаций. Не позволяйте мелочам испортить вам настроение. Все идет так, как должно быть. Интуиция будет вашим основным помощником.
Совет карт — Доверяйте своему внутреннему голосу и не обращайте внимания на разные препятствия.
Дева — «Мир»
Девы на пороге завершения одного этапа и начала другого. Возможно, произойдут важные личные события, значимые для вашего будущего.
Совет карт — Не упустите знаки — они подскажут, куда двигаться дальше.
Весы — «Отшельник»
Весам стоит заглянуть внутрь себя и навести порядок в мыслях. День рекомендуется провести в одиночестве, вдали от шума и общения. Это поможет услышать внутренний голос и прояснить давно волнующие вопросы.
Совет карт — Дайте себе отдых, а затем двигайтесь вперед.
Скорпион — «Колесница»
Для Скорпионов начало недели обещает быть активным и энергичным. День будет полон дел и задач. Но не переживайте — у вас все получится.
Совет карт — Запланируйте романтическую встречу или уютную беседу с любимым человеком.
Стрелец — «Четверка Жезлов»
День особенно благоприятен для новых знакомств и укрепления деловых связей. Не отказывайтесь от встреч, даже если они кажутся незначительными. Даже случайное знакомство может внезапно повлиять на вашу карьеру.
Совет карт — Открытость и дружелюбие будут вашими союзниками.
Козерог — «Солнце»
Козерогам следует быть осмотрительными. Окружение по-разному может влиять на ваше настроение, поэтому выбирайте, с кем проводить время. Старайтесь фокусироваться на хорошем.
Совет карт — Сосредоточьтесь на позитиве — это поможет вам преодолеть все проблемы.
Водолей — «Умеренность»
Понедельник подарит Водолеям возможность полностью посвятить себя заботе о близких. Это будет приятная занятость: семейные заботы, планирование общих дел или просто душевные беседы.
Совет карт — Главным для вас будет баланс и внутренняя гармония.
Рыбы — «Правосудие»
День потребует от Рыб дипломатии и толерантности. Возможны недоразумения в общении с близкими, но важно не разрешить конфликту разрастись. Решайте все спокойно, сразу, не откладывая, и вы избежите напряжения.
Совет карт — Вашими главными ориентирами на день будут оставаться справедливость и честность.
Восточный гороскоп на неделю 9 — 15 июня читайте на сайте «ФАКТОВ».707
Читайте нас в Facebook
Водолеям стоит заняться творчеством, Девам нужно как следует отдохнуть, а Рыбам можно строить планы на будущее: гороскоп на 8 июня
Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений