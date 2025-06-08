Очень вкусное мясо в вине: готовится так просто, что вы удивитесь

Летом нет желания много времени проводить на кухне. Хочется побольше быть на свежем воздухе. Именно поэтому стоит использовать простые рецепты блюд. Рецепт кулинара Эллы Ивановой, которым она поделилась с «ФАКТАМИ», удивит вас своей простой в воплощении. Попробуйте приготовить такое мясо — возможно, этот рецепт станет одним из ваших любимых. Подавайте мясо со свежими овощами и зеленью. Наслаждайтесь дарами летами. Ведь, к сожалению, оно быстротечно.

ВІДЕО ДНЯ

— Такое мясо готовится очень просто, — говорит Элла Иванова. - Готовьте для родных и близких людей с удовольствием и любовью.

Вкусное и ароматное мясо в вине 500 г свинины

Соль с любимыми специями

1 яблоко

1 луковица

Перец горошком

1 лавровый лист

Вода

200 г красного вина

В кастрюлю с водой добавить мясо и остальные ингредиенты, включая красное вино. Варим около 40 минут (до готовности мяса).

И приятного аппетита!

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт любимого летнего салата суперфиналистки «МастерШефа», который готовится за считанные минуты.

Фото из альбома Эллы Ивановой

РЕКЛАМА

124

Читайте нас в Facebook