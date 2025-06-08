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Книга рецептов

Очень вкусное мясо в вине: готовится так просто, что вы удивитесь

21:59 8 июня 2025
мясо в вине

Летом нет желания много времени проводить на кухне. Хочется побольше быть на свежем воздухе. Именно поэтому стоит использовать простые рецепты блюд. Рецепт кулинара Эллы Ивановой, которым она поделилась с «ФАКТАМИ», удивит вас своей простой в воплощении. Попробуйте приготовить такое мясо — возможно, этот рецепт станет одним из ваших любимых. Подавайте мясо со свежими овощами и зеленью. Наслаждайтесь дарами летами. Ведь, к сожалению, оно быстротечно.

— Такое мясо готовится очень просто, — говорит Элла Иванова. - Готовьте для родных и близких людей с удовольствием и любовью.

Вкусное и ароматное мясо в вине

  • 500 г свинины
  • Соль с любимыми специями
  • 1 яблоко
  • 1 луковица
  • Перец горошком
  • 1 лавровый лист
  • Вода
  • 200 г красного вина

В кастрюлю с водой добавить мясо и остальные ингредиенты, включая красное вино. Варим около 40 минут (до готовности мяса).

И приятного аппетита!

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Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт любимого летнего салата суперфиналистки «МастерШефа», который готовится за считанные минуты.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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