«Обожаю его»: любимый летний салат суперфиналистки «МастерШефа», который готовится за считанные минуты

Суперфиналистка кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, ранее поделившаяся рецептом «ленивых» пирожков с зеленым луком и вареными яйцами, рассказала о своем любимом летнем салате из огурцов.

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«Обожаю его. Салат готовится за минуты. Он точно станет вашим фаворитом этого сезона», — пишет Ольга на своей странице в соцсетях.

Ингредиенты: Огурцы -300 г;

Чеснок — 1−2 зубчика;

Лимонный сок — по вкусу;

Йогурт или домашняя сметана — 2 ст. л;

Цедра лимона — 1 шт;

Соль — по вкусу;

Мята свежая;

Оливковое масло.

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Приготовление: РЕКЛАМА Огурцы помыть и порезать ломтиками.

Добавить измельченный чеснок, йогурт/сметану, сок лимона, лимонную цедру, оливковое масло.

Листья мяты порвать руками и добавить в салат.

Все тщательно перемешать и подавать.

«Такой салат не только радует вкусом, но и помогает оставаться в форме в разгар лета», — добавляет Ольга Рябенко.

Ранее суперфиналистка тринадцатого сезона «Мастер Шеф» Алена Московченко поделилась рецептом зеленого салата с добавлением черешни и киноа, который получается свежим, легким, немного кисловатым и сочным.

Фото — скриншот

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