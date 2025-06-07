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«Обожаю его»: любимый летний салат суперфиналистки «МастерШефа», который готовится за считанные минуты

14:49 7 июня 2025
Рецепт салата из огурцов от Ольги Рябенко. Фото&nbsp;— скриншот

Суперфиналистка кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, ранее поделившаяся рецептом «ленивых» пирожков с зеленым луком и вареными яйцами, рассказала о своем любимом летнем салате из огурцов.

«Обожаю его. Салат готовится за минуты. Он точно станет вашим фаворитом этого сезона», — пишет Ольга на своей странице в соцсетях.

Ингредиенты:

  • Огурцы -300 г;
  • Чеснок — 1−2 зубчика;
  • Лимонный сок — по вкусу;
  • Йогурт или домашняя сметана — 2 ст. л;
  • Цедра лимона — 1 шт;
  • Соль — по вкусу;
  • Мята свежая;
  • Оливковое масло.

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Приготовление:

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  • Огурцы помыть и порезать ломтиками.
  • Добавить измельченный чеснок, йогурт/сметану, сок лимона, лимонную цедру, оливковое масло.
  • Листья мяты порвать руками и добавить в салат.
  • Все тщательно перемешать и подавать.

«Такой салат не только радует вкусом, но и помогает оставаться в форме в разгар лета», — добавляет Ольга Рябенко.

Ранее суперфиналистка тринадцатого сезона «Мастер Шеф» Алена Московченко поделилась рецептом зеленого салата с добавлением черешни и киноа, который получается свежим, легким, немного кисловатым и сочным.

Фото — скриншот

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