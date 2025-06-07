- 08:18 Водолеям стоит заняться творчеством, Девам нужно как следует отдохнуть, а Рыбам можно строить планы на будущее: гороскоп на 8 июня
- 00:37 Украина пропустила от Канады четыре мяча на старте турнира Canadian Shield в Торонто: видеообзор матча
- 07.06 22:25 Тест «Ключи от счастья»: знаете ли вы секреты жизни самого счастливого народа в мире
- 07.06 21:58 Невероятные лимонные кексы: готовятся быстро и просто
- 07.06 21:28 До сих пор не в себе: Дженнифер Энистон не может отойти от испуга из-за преследования
- 07.06 20:59 Никогда не выбрасывайте лавровый лист: он настоящий «санитар» для вашего дома
- 07.06 20:45 Летние обереги и девичьи гадания на Русалочью Пасху: народные обряды, заклинания и запреты на Троицу, которая в этом году приходится на 8 июня
- 07.06 20:34 Не пережил второе тяжелое ранение: в Киевской области попрощались с 34-летним старшим солдатом
- 07.06 20:28 Россияне сбросили авиабомбы на детскую железную дорогу в Харькове: много раненых
- 07.06 20:07 Корзинка из лаваша с ягодами и персиками: прекрасный летний десерт, который можно худеющим
- 07.06 19:50 Камеры на украинских дорогах будут автоматически фиксировать еще одно нарушение ПДД
- 07.06 19:44 Оккупанты стали использовать один свой дрон как «матку»: что это значит и чем опасно
«Обожаю его»: любимый летний салат суперфиналистки «МастерШефа», который готовится за считанные минуты
Суперфиналистка кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, ранее поделившаяся рецептом «ленивых» пирожков с зеленым луком и вареными яйцами, рассказала о своем любимом летнем салате из огурцов.
«Обожаю его. Салат готовится за минуты. Он точно станет вашим фаворитом этого сезона», — пишет Ольга на своей странице в соцсетях.
Ингредиенты:
- Огурцы -300 г;
- Чеснок — 1−2 зубчика;
- Лимонный сок — по вкусу;
- Йогурт или домашняя сметана — 2 ст. л;
- Цедра лимона — 1 шт;
- Соль — по вкусу;
- Мята свежая;
- Оливковое масло.
Читайте также: Салат летний с тунцем: вкусно и сытно
Приготовление:
- Огурцы помыть и порезать ломтиками.
- Добавить измельченный чеснок, йогурт/сметану, сок лимона, лимонную цедру, оливковое масло.
- Листья мяты порвать руками и добавить в салат.
- Все тщательно перемешать и подавать.
«Такой салат не только радует вкусом, но и помогает оставаться в форме в разгар лета», — добавляет Ольга Рябенко.
Ранее суперфиналистка тринадцатого сезона «Мастер Шеф» Алена Московченко поделилась рецептом зеленого салата с добавлением черешни и киноа, который получается свежим, легким, немного кисловатым и сочным.
Фото — скриншот320
Читайте нас в Facebook
Быкам пора перестать жить прошлым, а Козам нужно начать все с чистого листа: восточный гороскоп на неделю 9 — 15 июня
Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений