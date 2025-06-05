41.12 / 41.67 47.08 / 47.76
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Фантастически вкусный соус: простота приготовления и результат вас восхитят

22:01 5 июня 2025
вкусный соус из зелени

Лето — это ода природе, которая дарит нам свои богатства. Наконец можно готовить блюда из сезонных овощей, фруктов и ягод. И, конечно, наслаждаться зеленью.

Случается, что зелени мы покупаем больше, чем можем использовать, а она, как известно, быстро вянет. Приготовить соус их нее — прекрасная идея. Посмотрите на фото, как аппетитно он смотрится! В нем яркие краски и ароматы лета — точнее, июня. Такой соус подойдет ко многим блюдам — салатам, мясу, бутербродам.

Кулинар Элла Иванова поделилась рецептом зеленого соуса с читателями «ФАКТОВ».

— Также при желании можно добавить перчик чили и сахар, — говорит Элла Иванова. — Все зависит от того, какой вкус вы любите.

Соус из зелени

РЕКЛАМА
  • 150 г любой зелени (петрушка, укроп, руккола, зеленый лук)
  • Несколько листиков хрена
  • 1−2 зубка чеснока
  • 1 чайная ложка винного уксуса или сока лимона
  • 2−3 столовые ложки растительного масла
  • Соль
  • Перец

Измельчить зелень, листья хрена и чеснок в блендере, добавив растительное масло и винный уксус (или сок лимона), соль и перец. Взбить до однородной консистенции.

И приятного аппетита!

Ранее диетолог Екатерина Черкасская поделилась рецептом грузинской кухни — пхали со шпинатом и курицей. Его можно есть тем, кто сидит на диете.

РЕКЛАМА

Фото из альбома Эллы Ивановой

125

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Погрузка ракеты Taurus

Неожиданно: как большинство немцев относится к поставкам ракет Taurus Украине

как избавиться от тли

Тля разрушает сад: простой способ избавиться от вредителей за копейки

Злата Огневич опубликовала провокационные фото

Ужас: Злата Огневич показала соблазнительные фотографии

отключения света

Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений

Следующий материал
Новости партнеров