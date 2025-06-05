Фантастически вкусный соус: простота приготовления и результат вас восхитят

Лето — это ода природе, которая дарит нам свои богатства. Наконец можно готовить блюда из сезонных овощей, фруктов и ягод. И, конечно, наслаждаться зеленью.

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Случается, что зелени мы покупаем больше, чем можем использовать, а она, как известно, быстро вянет. Приготовить соус их нее — прекрасная идея. Посмотрите на фото, как аппетитно он смотрится! В нем яркие краски и ароматы лета — точнее, июня. Такой соус подойдет ко многим блюдам — салатам, мясу, бутербродам.

Кулинар Элла Иванова поделилась рецептом зеленого соуса с читателями «ФАКТОВ».

— Также при желании можно добавить перчик чили и сахар, — говорит Элла Иванова. — Все зависит от того, какой вкус вы любите.

Соус из зелени РЕКЛАМА 150 г любой зелени (петрушка, укроп, руккола, зеленый лук)

Несколько листиков хрена

1−2 зубка чеснока

1 чайная ложка винного уксуса или сока лимона

2−3 столовые ложки растительного масла

Соль

Перец

Измельчить зелень, листья хрена и чеснок в блендере, добавив растительное масло и винный уксус (или сок лимона), соль и перец. Взбить до однородной консистенции.

И приятного аппетита!

Ранее диетолог Екатерина Черкасская поделилась рецептом грузинской кухни — пхали со шпинатом и курицей. Его можно есть тем, кто сидит на диете.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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