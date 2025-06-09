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Украина

Успешная атака ВСУ на аэродром «Саваслейка»: в Генштабе сообщили о поражении самолета-носителя «Кинжалов»

10:12 9 июня 2025
Самолет-носитель &quot;Кинжалов&quot;, фото из открытых источников

В ночь на 9 июня, когда украинские дроны нанесли удары по оборонному заводу в столице Чувашии Чебоксарах, также были поражены самолеты на российском аэродроме «Саваслейка».

Об операции сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«В ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому „Саваслейка“, что в Нижегородской области рф», — говорится в сообщении.

Как известно, россия использует этот аэродром для ударов по территории Украины. С него регулярно взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет «Кинжал».

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«По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34). Результаты боевой работы уточняются» , — добавили в Генштабе.

Между тем, минобороны рф заявило, что в ночь на 9 июня российское ПВО якобы уничтожило и перехватило 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, 13 БпЛА якобы сбили над Нижегородской областью рф.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Курской области россии украинские защитники сбили российский истребитель Су-35.

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