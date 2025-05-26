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Украина

россия хочет захватить еще больше украинских регионов: эксперт о планах кремля

11:33 26 мая 2025
Русская армия. Фото flickr.com

В некоторых кругах существует много спекуляций относительно мирных намерений кремля. Однако для военного эксперта Нико Ланге ясно: путин не заинтересован в прекращении огня. Он предполагает, что президент россии хочет завоевать значительно больше украинской территории.

«путин никогда не имел намерения прекратить огонь. Он использует эту дискуссию для создания военных фактов, — сказал Ланге немецким СМИ. — Скорее, целью путина является завоевание еще трех украинских регионов и подавление украинского сопротивления на уже оккупированных территориях».

По его мнению, «россия будет пытаться продвинуться в Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, создавая новые проблемы для переговоров в дополнение к четырем территориям, аннексированным на бумаге». По словам Ланге, россияне успешно скопировали украинскую тактику использования дронов. Имея тысячи новых беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, россияне «будут охотиться на украинские логистические подразделения» и уничтожать их ежедневно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали мнение аналитиков о летнем наступлении оккупантов — у россиян есть четыре месяца.

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