Иллюзия победы: аналитики о том, как Украина может разрушить стратегию кремля

Сесть за стол переговоров путина могут заставить большие потери армии россии и западная помощь Украине. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики ISW считают, что экономическое давление на россию, хотя и является важным политическим шагом, не способно заставить президента рф путина изменить свою позицию относительно войны или сесть за стол переговоров.

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«Любое усиление экономического давления на россию — хоть и является положительным политическим шагом — само по себе недостаточно, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров или изменить его представление о победе», — говорится в отчете ISW.

Аналитики подчеркивают, что решающим фактором является продолжение военной поддержки Украины со стороны Запада. Они отмечают, что стратегия путина опирается на возможность российских войск вести постепенное наступление дольше, чем Украина может обороняться, и дольше, чем Запад готов обеспечивать помощь.

«Западная помощь, в частности системы вооружения, которые только Соединенные Штаты могут предоставить быстро и в необходимом объеме, позволит украинским силам лучше защищать свои позиции, замедлить продвижение россии и нанести еще более серьезные потери российским военным», — отмечают эксперты ISW.

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В отчете также подчеркнуто, что значительные потери россии на фронте являются ключевым фактором для влияния на ее военные возможности, экономику и внутреннюю поддержку войны.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали отчет аналитиков Института изучения войны (ISW) о том, что россия хочет оккупировать еще больше областей Украины.

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