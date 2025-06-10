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Мир сломался, сошел с ума: ведущий «Холостяка» мощно обратился к сети (фото)

14:49 10 июня 2025
Постоянный ведущий проекта &quot;Холостяк&quot; Григорий Решетник с семьей

Популярный шоумен, постоянный ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник, не сдержавший чувств, мощно обратился к сети. На своей странице в социальном приложении он выложил фотографию, на которой он вместе с тремя сыновьями и женой во время очередной атаки россиян на Киев в ночь на 10 июня. Фото сделано из лифта в то время, когда семья спускалась в укрытие.

«Жизнь без фильтров и приукрашиваний… 2:30 спускаемся в укрытие, поскольку в который раз в столице очень громко — звуки баллистики и шахедов выворачивают душу, — написал Григорий. — Особенно больно за детей, которые каждую ночь вскакивают и испуганно ищут помощи, защиты в твоих глазах. Ты же можешь действовать только интуитивно — пытаешься обуздать себя, свое эмоциональное состояние и успокоить, уберечь их.

Григорій Решетнік з ружиною та дітьми спускається вночі в укриття. Фото Instagram
"Особенно больно за детей", - говорит Григорий Решетник

На самом деле в Украине, особенно в Киеве, о прифронтовых городах вообще молчу, очень сложно жить, тем более с детьми, особенно по ночам… Потому что им надо унизить и поставить на колени прежде всего столицу:(

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Но не удалось за три дня, три недели, месяцы, годы… не удастся НИКОГДА".

Ведущий добавил, что этот путь нужно пройти ради будущего детей, внуков и потомков, которые должны жить в мирное время!

«Мир сломался, мир сошел с ума, — написал Григорий. — Его правители, доживая свой возраст, хотят добить его окончательно» .

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Подписчики отреагировали на пост и добавили, что с маленькими детьми лучше уехать из опасных городов.

«Не думаю, что это лучшее решение оставаться с детьми в опасности и ломать детям психику», — поделились мнением.

«А в Киеве кто останется, если всех вывезти?» — отреагировал Григорий.

«Лучше по лестнице спускаться — безопаснее», — отреагировали на поездку в лифте.

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«Вы правы… — ответил ведущий. — Однако не всегда хватает сил с высокого этажа ночью, с сонными детьми идти по лестнице… к сожалению».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как украинские звезды отреагировали на ужасную атаку россиян.

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