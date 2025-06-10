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Цель — Киев: захватчики ударили сотнями «Шахедов», баллистикой и крылатыми ракетами
В ночь на 10 июня противник атаковал Украину 322 средствами воздушного нападения, основным направлением удара был Киев.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что российские захватчики применили 315 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (рф).
Ударные дроны были запущены накануне вечером, а уже ночью к ним добавились и ракеты:
- 2 баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области (рф);
- 5 крылатых ракет «Искандер-К» из Курской области (рф).
В ВС ВСУ отметили, что основным направлением удара была столица Украины — город Киев.
По предварительным данным, по состоянию на утро 10 июня, противовоздушной обороной обезврежено 284 средства воздушного нападения противника (220 сбито огневыми средствами, 64 — локационно потеряны):
- 213 БпЛА типа Shahed (беспилотники других типов) сбиты огневыми средствами, 64 — локационно утраченные/подавлены РЭБ;
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 5 крылатых ракет «Искандер-К».
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, падение сбитых (обломки) — в 16 локациях.
На очередное проявление терроризма со стороны россиян, атаковавших гражданскую инфраструктуру и жилую застройку, отреагировал президент Владимир Зеленский.
«Русские удары ракетами и „Шахедами“ громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить россию к миру. Уже которую ночь вместо прекращения огня — массированные удары „Шахедами“, крылатыми ракетами и баллистикой. Сегодня был один из самых больших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепропетровщина и Черниговщина», — отметил он.
Ранее военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отмечал, что враг избрал новую тактику террора украинских населенных пунктов, концентрируя много средств нападения на одной цели. Так было с Харьковом, Луцком и Тернополем, а сейчас и с Киевом.
Фото ГСЧС568
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