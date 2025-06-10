В ночь на 10 июня противник атаковал Украину 322 средствами воздушного нападения, основным направлением удара был Киев.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что российские захватчики применили 315 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (рф).

ВІДЕО ДНЯ

Ударные дроны были запущены накануне вечером, а уже ночью к ним добавились и ракеты:

2 баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области (рф);

5 крылатых ракет «Искандер-К» из Курской области (рф).

В ВС ВСУ отметили, что основным направлением удара была столица Украины — город Киев.

РЕКЛАМА

По предварительным данным, по состоянию на утро 10 июня, противовоздушной обороной обезврежено 284 средства воздушного нападения противника (220 сбито огневыми средствами, 64 — локационно потеряны):

213 БпЛА типа Shahed (беспилотники других типов) сбиты огневыми средствами, 64 — локационно утраченные/подавлены РЭБ;

2 баллистические ракеты KN-23;

5 крылатых ракет «Искандер-К».

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, падение сбитых (обломки) — в 16 локациях.

На очередное проявление терроризма со стороны россиян, атаковавших гражданскую инфраструктуру и жилую застройку, отреагировал президент Владимир Зеленский.

РЕКЛАМА

«Русские удары ракетами и „Шахедами“ громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить россию к миру. Уже которую ночь вместо прекращения огня — массированные удары „Шахедами“, крылатыми ракетами и баллистикой. Сегодня был один из самых больших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепропетровщина и Черниговщина», — отметил он.

Ранее военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отмечал, что враг избрал новую тактику террора украинских населенных пунктов, концентрируя много средств нападения на одной цели. Так было с Харьковом, Луцком и Тернополем, а сейчас и с Киевом.

Фото ГСЧС

РЕКЛАМА

568

Читайте нас в Facebook