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Происшествия

Несмотря на тяжелый диагноз, не оставил службу: на Покровском направлении погиб защитник со Львовщины

20:33 10 июня 2025
Назарий Паращак

При выполнении боевого задания по сдерживанию российской агрессии погиб Назарий Паращак. Произошло это вблизи населенного пункта Шевченко Донецкой области. В июле ему должно было исполниться 39 лет, сообщает Сокольницкая территориальная громада:

«Назар окончил Львовский лицей менеджмента, а в 2008 году — географический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. Настоящий патриот, Назар участвовал в Революции Достоинства, а с началом войны на востоке Украины присоединился к рядам АТО».

С 24 февраля 2022 г., в первый день полномасштабного вторжения, Назарий добровольно встал на защиту Родины. Воевал в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в том числе участвовал в боях за Вознесенск.

«Несмотря на сложный диагноз — сахарный диабет, который Назар получил уже на фронте, он не оставил службу. В 2025 году присоединился к 155-й бригаде и встал в защиту города Покровска. Сознательно, с глубоким чувством долга Назар боролся за независимую Украину до последнего вздоха», — добавляют земляки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что экспертиза ДНК подтвердила гибель 31-летнего Александра Резника с Полтавщины. Военнослужащий погиб в Донецкой области.

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