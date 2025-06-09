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Происшествия

Два года родные ждали чуда: в бою под Запорожьем погиб защитник со Львовщины

20:34 9 июня 2025
Иван Савчук

Боец Иван Савчук увлекался рыбалкой и очень любил отдыхать с друзьями и семьей. Был веселым, жизнерадостным, душой компании. Имел много планов, но их уничтожила война. Бойцу навеки 29 лет, сообщает Новояворовский городской совет:

«Иван получил профессию столяра-строителя. Затем был призван на срочную военную службу. В 2017 году после женитьбы переехал жить в Новояворовск, позже у молодых супругов родилась дочь».

До начала полномасштабного вторжения Иван Савчук работал штамповщиком холодно-штамповочных работ, укладчиком-упаковщиком. Укладывал брусчатку, работал на стройках.

«В начале 2023 года добровольно присоединился к рядам Вооруженных сил Украины и встал на защиту Родины. Сначала проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Позже перевелся во вновь созданную 82-ю отдельную десантно-штурмовую Буковинскую бригаду, где служил стрелком-санитаром».

19 августа 2023 года, защищая село Работино, что на Запорожском направлении, Иван Савчук пропал без вести. В 2025 году он идентифицирован по ДНК и признан погибшим следственными органами.

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У защитника остались мать Наталья, дочь Марта и жена Мирослава, братья Игорь, Назарий и Дмитрий, сестра Мария и отчим Роман Босой, которого Иван называл папой. Похоронили бойца на местном кладбище поселка Шкло.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что командир миномета из Винницкой области погиб на Донецком направлении.

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