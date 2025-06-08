Более двух лет теплилась надежда: на Полтавщине похоронили 31-летнего защитника

Российские захватчики принесли горе в еще одну украинскую семью. Экспертиза ДНК подтвердила гибель 31-летнего Александра Резника с Полтавщины. Военнослужащий из села Гирявые Исковцы погиб в Донецкой области, сообщает Лохвицкий городской совет. Ему навеки 31.

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«Александр воспитывался на ценностях чести, доброжелательности и уважения к ближним. Учился в Роменском колледже, получил специальность по эксплуатации и ремонту оборудования. После окончания колледжа работал по специальности в агрокомпании. Осенью 2012 года был призван на срочную военную службу. В 2014—2015 годах был участником АТО.

В 2016 году женился, жил с семьей в родном селе, работал оператором загрузки на элеваторе. Вместе с супругой воспитывал дочь", — говорится в сообщении.

24 февраля 2022 года Александр Резник был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины, в звании старшего солдата проходил службу в Донецкой области.

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«Мечтал встретить Победу вместе со своими побратимами, семьей, друзьями. Но не суждено… Во время выполнения боевого задания 24 января 2023 года Александр пропал без вести», — сообщили земляки.

И только спустя более двух лет его тело наконец вернули домой…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Донецком направлении погиб командир миномета Владимир Бычок из Винницкой области.

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