Миф о похищении Европы отражен во многих всемирно известных произведениях искусства. Тициан и Рембрандт создали на данную тему настоящие шедевры. Не оставил он равнодушными и художников известных фарфоровых мануфактур мира. Украинские фарфористы тоже имеют в своем творчестве замечательные произведения, вдохновленные мифом. Напомним сюжет мифа. Европа была дочерью финикийского царя. Всемогущий Зевс явился Европе в виде белого быка, когда она гуляла с подругами на берегу моря. Он похитил ее и доставил на своей спине на остров Крит. Похищение произошло неожиданно. Европа и ее подруги собирали цветы в позолоченную корзину, изготовленную богом огня и кузнечного дела Гефестом. Зевс был очарован красотой Европы. Сердце его вспыхнуло страстью. Он решил действовать хитро, превратившись в невероятно красивого белого быка, шерсть которого отливала золотом. Его рога напоминали полумесяц, а на лбу что-то сияло, словно небесная звезда. Своей красотой бык очаровал девушек. Они украшали его розами. Европа искренне обнимала красавца. Он прилег у ее ног. А когда она, забавляясь, забралась ему на спину, он помчал ее в неизвестном направлении. Европа умоляла вернуть ее к подругам, но тщетно. Бык все быстрее и быстрее нес ее вдаль по волнам моря. Говорят, Зевсу помогал бог моря Посейдон, который мчался впереди на своей колеснице и успокаивал волны. Так Европа оказалась на острове Крит. Бык превратился в юношу-красавца. В союзе с Зевсом у Европы родилось трое сыновей. Впоследствии Европа вышла замуж за критского царя Астерия. Он усыновил детей от Зевса, а Зевс посвятил Европе созвездие Телец. Считается, что этот миф рассказывает об истоках зарождения европейской цивилизации. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк, ранее раскрывшая тему материнской любви в фарфоре, рассказала о работах отечественных художников, вдохновленных мифом о похищении Европы. Прежде чем читать статью, посмотрите фото работ. Они завораживают.

«Современные интерпретации античного мифа никого не оставляют равнодушными»

— Фарфоровая скульптура «Похищение Европы» известного художника Александра Шевченко, созданная на Коростенском фарфоровом заводе в 1996 году (фото в заголовке), поражает красотой, — рассказывает Людмила Карпинская-Романюк. — Пластика изящная и вместе с тем монументальная. В центре композиции — могучий белый бык, в которого перевоплотился Зевс. Взгляд быка полон таинственности. У него на спине мы видим очаровательную Европу. Маленький амур с интересом наблюдает за развитием истории.

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— Красота!

— Дважды обращался к мифу известный скульптор Владислав Щербина — в 2008 и 2013 годах. Обе работы утонченные и изысканные. Поздняя работа более драматичная. На море поднимаются огромные волны, и преодолевать быку их непросто. Выражение лица Европы и ее поза свидетельствуют о том, что она чрезвычайно встревожена. Ее пугает морская стихия, а еще — неизвестность. Современные интерпретации античного мифа никого не оставляют равнодушными.

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В. Щербина. «Похищение Европы». Киев. 2008

Владислав Щербина. «Похищение Европы». Киев. 2013

«Известная художница Валентина Трегубова выбрала эту тему для сувенира в год Быка»

— Мне удалось дважды брать у Владислава Щербины интервью. Он был настоящим знатоком мировой и украинской литературы. Очень интересовался культурой старой Греции. А кто еще из украинских художников обращался к воплощению сюжета мифа?

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— Известные художники Николай и Нина Пилипчук создали шкатулку «Похищение Европы» на Коростенском фарфоровом заводе в 1985 году. Изящная фигурка Европы олицетворяет женскую красоту, которая очаровывает даже богов.

Н. и Н. Пилипчук. Шкатулка «Похищение Европы». Коростенский фарфоровый завод. 1985

— Какая работа ваша любимая?

— Все они очень колоритные. Так что выделить какую-то одну невозможно. В 1996 году известная художница Валентина Трегубова выбирает эту тему для сувенира в год Быка. Поэтическая версия этой вечной, как мир, истории поражает красотой. Это невероятный сувенир-талисман, в котором Валентина Трегубова вместила и традиционные астрологические представления, и поэтическую интерпретацию мифа.

В. Трегубова. Сувенир "Похищение Европы". Коростенский ФЗ. 1996

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«Сегодня модно сочетать в интерьере винтажные вещи с современными»

— Как думаете, в чем секрет живучести и популярности этого древнегреческого мифа?

— Эта история одновременно драматическая и лирическая. Она побуждает к размышлениям о судьбе и любви. Этот миф вдохновлял на создание настоящих шедевров художников Майсенской и Севрской фарфоровых мануфактур. Также есть замечательные работы на эту тему в творчестве фарфористов Австрии, Великобритании, Венгрии и Дании… Сегодня многие из них — настоящие раритеты.

— Как вписать винтажные фарфоровые статуэтки в интерьер дома?

— Сегодня модно сочетать такие вещи с современными. Главное, чтобы произведения искусства вам нравились и вдохновляли.

— Интересно, что сейчас в противовес минимализму (или в дополнение к нему) развивается стиль «максимализм». Дом, оформленный в этом стиле, может напоминать художественную галерею.

— Да. Картины на стенах, вазы, статуэтки — все это создает в доме особую атмосферу уюта. Итак, если вы любите окружать себя красивыми вещами, делайте это с удовольствием. Если произведения искусства вас вдохновляют, это здорово. Возможно, в вашем доме есть винтажные вещи, которые достались вам в наследство от родных. Дайте этим статуэткам, вазам, сервизам новую жизнь. А начните с того, что узнайте их место и историю создания, кто автор. Возможно, фарфоровая ваза или статуэтка была мечтой вашего родного человека, и он получил ее в подарок или купил. Возможно, с такой вещью связана какая-то интересная семейная история или даже чудо. Цените красоту и бесценные мгновения жизни. Вдохновляйтесь красотой и учите детей замечать ее вокруг. Это очень важно для того, чтобы личность была гармоничной.

Ранее коллекционер Людмила Карпинская-Романюк рассказала о раритетных фигурках из фарфоровой сюиты «Наталка Полтавка».

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заголовке: А. Шевченко. «Похищение Европы». Коростенский фарфоровый завод. 1996

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