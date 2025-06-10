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Бен Аффлек заявил, что заплатит миллионы, чтобы вычеркнуть бывшую из своей жизни
Прошел почти год с тех пор, как Бен Аффлек и Дженнифер Лопес решили развестись всего после двух лет брака. Но есть кое-что, что все еще связывает бывших, и это огромный особняк, который они приобрели в Беверли-Хиллз и который должен был стать их любовным гнездышком. Эта роскошная недвижимость сейчас пустует, поскольку была выставлена на продажу в июле прошлого года за колоссальные 60,8 миллиона долларов. С тех пор эта сумма была уменьшена на существенные 8 миллионов долларов. Но покупателя до сих пор не видно, пишет Daily Mail.
Сейчас, по словам инсайдеров, 52-летний Аффлек готов пойти на еще большее снижение цены, если это означает, что он наконец-то освободится от единственной вещи, которая связывает его с недолгим союзом с 55-летней Лопес.
«Бен и Джей Ло снизили цену на свой особняк в Беверли-Хиллз, теперь он стоит на 8 миллионов долларов меньше, чем они за него заплатили. Но для Бена это ничего не значит, — рассказал инсайдер. — Он действительно просто хочет, чтобы это было продано, чтобы он мог перерезать последнюю нить, связывающую его и Дженнифер».
Супруги приобрели трехэтажный дом в мае 2023 года за 60,8 миллиона долларов наличными. Известное как Crestview Manor, роскошное поместье включает главный дом с 12 спальнями и 24 ванными комнатами, гостевой пентхаус, двухкомнатный домик для охраны, дом смотрителя и гараж на 12 автомобилей. На территории также есть домашний бар, тренажерный зал, спортивный зал, боксерский ринг, баскетбольная и пиклбольная площадки, а также паркинг на 80 автомобилей.
Цена снизилась на 8 миллионов долларов, а это значит, что пара несет убытки, учитывая различные ремонтные работы, на которые они потратились. Дом казался супругам сказочной мечтой, с просторной планировкой, идеальной для размещения детей Бена — Вайолет (19 лет), Финна (16 лет) и Сэмюэля (13 лет), а также 17-летних близнецов Дженнифер — Макса и Эммы.
Но источник сообщил Daily Mail, что жилье на самом деле «привело к драме» в их браке, поскольку Бен «никогда не хотел тратить столько денег на этот дом».
Ранее сообщалось, что Бен Аффлек хочет как можно быстрее продать дом, но есть условия от Джей Ло.
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