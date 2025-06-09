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Дженнифер Лопес начала ремонт особняка: что известно о ее новом доме

21:30 9 июня 2025
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес, у которой с Беном Аффлеком возникли проблемы из-за «квартирного вопроса», превращает разбитое сердце в проект реконструкции, и не только метафорически. Суперзвезда взялась за смелые дизайнерские проекты, приступая к масштабному ремонту своего нового поместья Хидден-Хиллз стоимостью 21 миллион долларов. Это сигнализирует о новой главе как в ее личной, так и в профессиональной жизни.

Последняя недвижимость Лопес — это большое поместье, расположенное в любимом среди знаменитостей анклаве Хидден-Хиллз, Калифорния. Оно включает главный дом площадью почти тысячу квадратных метров, гостевой дом, домик у бассейна, тренажерный зал, домашний кинотеатр, комплекс конюшен и конный трек, пишет Hola.

«Дженнифер ремонтирует дом и делает его таким, каким хочет его видеть, — рассказал источник изданию. — Она тратит деньги, потому что хочет сделать дом светлым и чувствовать себя там счастливой».

Несмотря на то, что некоторые могут воспринять это как поворотный момент после разрыва отношений, источники говорят, что это скорее о покое, чем о бегстве. Лопес, как сообщается, хотела вернуться к более спокойному образу жизни.

«Дженнифер хотела бежать от толпы города и наслаждаться более спокойной жизнью. Речь идет не о том, чтобы быть вдали от Бена или его семьи», — сказал источник.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Дженнифер Лопес стала активно использовать «боди мести».

Читайте также: Что хочу, то и делаю: Дженнифер Лопес по-прежнему живет в особняке, который Бен Аффлек хочет продать

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