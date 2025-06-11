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Цена упала в 1,5 раза: один из главных овощей подешевел на 30 гривен за 10 дней
Вслед за появлением на рынке капусты нового урожая на полках магазинов стало очень много молодого картофеля. Как результат — произошло заметное снижение цен в сравнении с майскими. Об этом говорят данные портала Минфина, согласно которым средняя цена на молодой картофель составляет около 58 гривен. Это более чем на 30 гривен меньше, чем в последний весенний месяц.
Так, средняя цена на молодой картофель в мае составляла 89 гривен, то есть разница — около 33 гривен, или не менее чем в 1,5 раза. Очевидно, что такое падение цен связано с резким ростом поставок картофеля урожая текущего года на рынок, и его достаточно много, то есть погода никак не повлияла на урожай.
Вместе с тем цены на сохраненный ранее картофель и его розовые сорта даже несколько выросли — с 34,75 до 37 грн и с 41 до 43,4 грн за кг соответственно. Вероятно, это объясняется снижением запасов данных видов картофеля на фоне роста предложения молодого овоща. Так что в будущем следует ожидать дальнейшего падения цен на картошку.
Для сравнения: в июне 2024 года молодой картофель в Украине в среднем стоил 38,8 грн, то есть в текущем году он стоит даже дешевле. Как показывает статистика, пик падения цен на данный овощ наступает в июле, иногда августе.
Ранее «ФАКТЫ» объясняли, почему украинский молодой картофель дороже импортного, привезенного из Египта.
Фото Pixabay551
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