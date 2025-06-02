Почему цены на молодой украинский картофель вдвое выше, чем на завезенный из Египта: разъяснения специалиста

Недавно «ФАКТЫ» писали о фермере из Полтавской области, который возрождает выращивание спаржи, запрещенной большевиками. А много ли мы знаем о такой привычной картошке? Игорь Чечитко уже полтора десятка лет возглавляет украинское представительство Нидерландской селекционной компании HZPC Royal Group, которая более 120 лет занимается селекцией и семеноводством картофеля. Поводом для разговора со специалистом стало появление на рынках Украины молодого картофеля, выращенного отечественными фермерами. Нам было интересно, где его выращивают, почему он такой дорогой и безопасно ли его употреблять. Попутно в ходе интервью мы выяснили, что колорадские жуки не являются проблемой в картофелеводстве, а потому селекция по этому признаку не в приоритете. Узнали о том, в чем отличие картофеля для производства чипсов и почему в Украине сейчас отсутствует переработка на картофель фри. А также о самом полезном способе приготовления этого клубнеплода и о том, какой сорт картофеля рекомендуют употреблять для похудения.

Клубням не дают созреть

— Но, прежде всего, Игорь Петрович, расскажите, остатки каких химикатов можно найти в молодой картофелине.

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— Если говорить именно о молодом картофеле, и особенно картофеле из теплиц или туннелей, то его собирают до момента распространения и развития болезней. Соответственно, применять какие-либо пестициды смысла нет. А значит, такой молодой картофель является полностью безопасным продуктом. В целом, профессиональное производство картофеля — это довольно дорогой бизнес. Поэтому фермеры стараются минимизировать применение пестицидов и используют их только тогда, когда это действительно необходимо.

Игорь Чечитко возглавляет украинское представительство Нидерландской селекционной компании HZPC Royal Group, которая более 120 лет занимается селекцией и семеноводством картофеля

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— Каким способом его выращивают, чтобы уже в апреле он появился в продаже?

— Прежде всего используют очень ранние сорта с ранним клубнеобразованием и быстрой динамикой нарастания клубней. Но, конечно, чтобы картофель на нашем рынке появился в конце апреля-начале мая, его высаживают в феврале в пленочных теплицах или немного позже в марте под агроволокно.

— Что влияет на цену отечественного молодого картофеля? Вот уже пару недель она на рынке держится в пределах 70−80 гривен, притом, что молодой египетский можно приобрести в супермаркете за 30−40.

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— Это уже цена начала падать. Некоторое время назад она превышала 100 гривен за килограмм. Согласен, на первый взгляд, такая цена кажется завышенной. Но это и продукт не массовый, спрос на него относительно невелик. Его покупают в незначительных количествах, чтобы полакомиться.

Основной причиной такой цены продукта является его высокая себестоимость. Прежде всего, молодой картофель требует много ручного труда. Это и подготовка, и прогревание семенного материала, его предварительное проращивание и так далее. Затем идет аккуратная (чтобы предотвратить обламывание ростков) ручная или полуручная посадка. В основном в пленочных теплицах почти не применяется механизация, возможно, за исключением мотоблоков. Также фермер несет существенные затраты на утеплительные материалы, капельную ленту, электроэнергию. Приблизительно через 40 дней после всходов производитель начинает собирать и реализовывать свой урожай. Обычно очень ранние сорта к этому времени успевают сформировать не более 15−17 тонн урожая на один гектар. То есть это в половину меньше, чем если бы картофелю дали полностью созреть в открытом грунте без орошения. А при условии двух-трех дождиков в сезон она дала бы 40−50 т/га, а то и больше.

Одним словом, отечественный молодой картофель в апреле на рынках поставляют из относительно небольших теплиц, где используют много ручного труда. Это не какое-то высокотоварное производство.

Картофель молодой

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Почему египетский картофель дешевле? Прежде всего потому, что его собирают после полного созревания, на пике урожайности. Большая урожайность, больший вал, соответственно, существенно ниже себестоимость и ниже цена.

— На какой ультраранний сорт вы посоветовали бы обратить внимание?

— Бесспорным лидером является сорт нидерландской селекции «Коломба». Отечественные фермеры отдают ему предпочтение, поскольку у него более высокая урожайность по сравнению с другими, прекрасное качество клубней, с гладкой красивой кожицей и нежным, даже несколько сладковатым привкусом. Кроме того, мякоть клубня не темнеет, что также является важным признаком для молодого картофеля.

Картофель сорта «Коломба»

Кстати, во время дегустаций, которые мы периодически проводим, «Коломба» всегда входит в тройку самых вкусных сортов.

Вместе с тем, не все знают, что это еще и диетический сорт. Лет 15 назад компания HZPC получила номинацию на международном конкурсе PotatoEurope за разработку концепции SunLite. Согласно ей, сорта содержали на 25% меньше калорий, чем другие, и при этом сохраняли хороший вкус. Создать такой сорт, который был бы низкокалорийным и вкусным, очень непросто, поскольку вкус картофеля определяет, собственно, комплекс веществ (аминокислоты, белки, сахара и т. д. ), которые входят в состав его сухого вещества. А концентрация сухих веществ в значительной степени обусловливает калорийность картофеля. Поэтому обычно диетические сорта невкусные. Но нашей компании удалось создать ряд сортов с диетическими свойствами и хорошим вкусом. Кроме «Коломбы», это «Каррера» и «Адора».

Картофель в теплице

Вкус картофеля является также и сортовым признаком. Поэтому, когда хотите употреблять именно вкусный картофель, обращайте внимание на сорт.

Кроме того, важен и способ приготовления картофеля. Если кто-то любит картофель запекать, то советую обратить внимание на наши сорта «Камелия», «Лусинда», «Моцарт». Любителям жареного картофеля могу посоветовать «Сагиту», «Челенджер» или «Инноватор». Обычно считается, что для жарки лучшими являются сорта с повышенным содержанием сухих веществ и крахмала. И это так. Но, если вы желаете полакомиться действительно вкусным жареным картофелем, попробуйте все-таки «Коломбу». Убежден, такой нежной вкуснятины вы еще не пробовали.

Чипсов стало меньше, замороженной картошки фри как не было, так и нет

— В мае по всей территории Украины прошли обильные дожди. Это к урожаю картофеля?



— Дожди — это очень хорошо! Голландцы говорят, что для фермера дождь — это дармовые деньги с неба. Картофель можно назвать своеобразным «контейнером для сбора воды», потому что он на 80% состоит из нее. И если в первые фазы развития картофель развивается за счет запасов воды, содержащейся в посадочном клубне, то в дальнейшем ему нужна влага в почве. В целом первый пик потребности воды для этой культуры наступает через 30−40 дней после посадки, когда растение начинает формировать столоны (корневые побеги), от чего зависит количество клубней под кустом. Но все же наибольшая потребность в воде для картофеля наступает с фазой бутонизации-цветения. Именно на этом этапе клубни картофеля начинают стремительно увеличиваться в размерах, поэтому растению нужно активно откуда-то качать влагу.

Сбор картофеля

— В прошлом году стояла засуха, и неурожай картофеля сильно ударил по кошельку украинцев. Цены на самый популярный овощ практически целый год не опускались ниже 30 гривен за килограмм. Но дефицит продукции производителям на руку?

— Это лишь на первый взгляд кажется, что в условиях недостатка продукции и высокой цены фермеры богатеют. Давайте помнить, что повышение цены влечет за собой недобор урожая. При этом картофель — это чуть ли не самая затратная культура при выращивании. В условиях засушливого прошлого сезона инвестиции в один гектар этого овоща составили в среднем 180−200 тысяч гривен. Независимо от того, собрал фермер 20 тонн с одного гектара или 40. Из-за неблагоприятных погодных условий прошлый год был очень сложным для картофелеводов, они получили существенно более низкий вал и худшее качество урожая. А есть еще затраты на хранение и сортировку… Отсюда и такая цена. Кроме того, стоит помнить, что цены на картофель, которые вы видите в супермаркетах и на рынках, существенно выше цен, по которым торговые сети покупают картофель у фермеров.

— Как сказались военные действия на отрасли овощеводства?

— Конечно, посевные площади уменьшились по сравнению с довоенными временами. Уменьшилось общее количество производителей сельскохозяйственной продукции, которые являются основными поставщиками овощей в супермаркеты и магазины. Предприятия Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, пережившие оккупацию, нуждаются во времени и средствах на восстановление. Мы потеряли значительную часть плодородного орошаемого юга, который был лидером в производстве овощей, в частности, картофеля. Поэтому ситуация непростая. Но весь мир убедился, что украинцы — это несокрушимая нация. Отстроим, восстановим, разминируем и будем работать дальше.

Ряд производителей из оккупированных регионов смогли релоцировать свой бизнес в другие регионы. Скажем, теперь арбузы и дыни у нас выращивают от Черниговщины до Закарпатья. А раньше это был преимущественно юг Украины. Сейчас же основными регионами выращивания картофеля являются северные области, Днепропетровская, Львовская и Тернопольская. Поэтому без картофеля мы не будем.

— Но я слышала, заводы по производству чипсов остановились…

— В Украине работают три крупных завода по производству картофельных чипсов. В 2022 году в их работе возникла определенная пауза, поскольку технологическая цепочка была разорвана. Некоторые из них возобновили свою работу еще в 22-м году, некоторые — в 23-м. Производственные мощности сохранены, рабочие коллективы также. Убежден, что сейчас эти предприятия работают по жестким протоколам безопасности. Пусть и не на полную мощность, но создают вкусный продукт, оживляют наш картофельный рынок, и это хорошо!

— На чипсы идут какие-то особые сорта клубней?

— Чипсовый картофель — это отдельная тема. Получить качественные чипсы можно только из специальных сортов. Вот обращали ли вы внимание, что когда жарите картофель дома, он темнеет. А открываете пачку чипсов — все имеют светло-желтый цвет. Причина в сахарах! Как мы уже говорили, 80% картофеля — это вода, а 20% — сухие вещества, которые состоят преимущественно из крахмала. А крахмал — это разновидность сахара. Производить чипсы из низкокрахмалистых сортов невозможно, поскольку они не дают надлежащего качества, ломтики не будут хрустящими. Жарить сорта с высоким содержанием крахмала тоже не вариант, поскольку чипсовые ломтики будут темными. Поэтому для чипсовых сортов важно среднее или более повышенное содержание сухих веществ при низком содержании сахаров. В этих противоречиях базовых параметров и заключается пригодность сорта для переработки на чипсы.

Картофель готов к отправке потребителям

Требования к сортам, используемым для производства картофеля фри, в основном, те же самые. Главное отличие в размере и форме клубня. Если для чипсов нужны сорта с округлыми клубнями 35−55 мм в диаметре, то для переработки на картофель фри важен большой размер и овальная или удлиненная форма клубней. Кстати, основным сортом, используемым McDonalds в Европе, является сорт нашей селекции «Инноватор».

Однако, к сожалению, сегодня в Украине отсутствуют предприятия, перерабатывающие клубни на картофель фри.

— Это так важно?

— Конечно, во всем мире переработка клубней на фри является локомотивом картофельного сектора. В целом, 80% картофеля, выращиваемого в мире, перерабатывается. И как минимум, 70% из них идет на переработку на картофель фри. В то же время это очень дорогое и затратное производство. Поэтому мировые переработчики не спешат заходить в Украину, учитывая риски и условия, в которых мы сейчас живем и работаем.

Маленькие Нидерланды кормят полмира

— Компания, которую вы возглавляете, является представителем лидера мирового рынка в области селекции и семеноводства картофеля из Нидерландов. Почему, кстати, самый качественный посадочный материал везут именно из этой страны?

— В Нидерландах умеренный климат и значительное количество осадков, что способствует выращиванию картофеля. Это небольшая морская страна, и значительная часть полей с семенным картофелем расположена у морского побережья. Это создает неблагоприятные условия для развития и распространения тли, которая является переносчиками вирусных заболеваний. А именно вирусные болезни являются одним из главных факторов вырождения картофеля. Кроме того, в стране действуют жесткие фитосанитарные и карантинные ограничения. Если к этому добавить эффективные методы размножения семенного материала, то в комплексе получается отличный результат, и семенной картофель из Нидерландов пользуется спросом во всем мире.

Селекцией картофеля в Европе занимаются не более 10 компаний, одной из которых является HZPC Royal Group. Мы поставляем семенной картофель в 100 стран мира, с общим объемом производства около 1 млн тонн.

Стоит сказать, что селекция, то есть создание новых сортов картофеля, является довольно сложным и очень дорогим делом. Например, создание нового сорта занимает 10−12 лет. За это время общий объем затрат составляет более 3 миллионов евро! В целом, в процессе создания каждый сорт анализируется по 60-ти признакам. Это дополнительные расходы, но благодаря этому нам удается понять назначение и перспективы новых сортов. Потому что ошибки и создание посредственных сортов обходятся слишком дорого. Поэтому каждая селекционная компания, занимающаяся картофелем, работает максимально профессионально и качественно.

— Сколько сортов картофеля вы завозите в Украину?

— В нашем реестре более 20 сортов, разных по группам спелости и назначению: ранние, средние, поздние, с красной или белой кожурой… Все, что требует украинский рынок… Обеспечиваем этим посадочным материалом практически все крупные, средние и даже небольшие агропредприятия Украины.

Но деятельность нашего представительства не ограничивается только продажами семенного материала. Мы активно консультируем фермеров по технологиям выращивания, вместе выбираем наиболее подходящие сорта для конкретных условий, стараемся работать на успех наших клиентов. Мы всегда делимся своим опытом с нашими производителями, ведь заинтересованы в их успехе. К сожалению, пока не имеем возможности работать с огородниками или дачниками. Хотя и понимаем, что этот сектор очень емкий и имеет существенный потенциал, а сельские жители также нуждаются в качественном посадочном картофеле. Но вопрос логистики для такого сектора очень сложен, и мы пока не видим путей его решения.

Сортовой картофель, который мы завозим в Украину, производители высаживают на семенных площадях для дальнейшего размножения. В зависимости от категории импортированного картофеля (элита или первая репродукция), цикл размножения составляет один-два года, после чего репродуцированный материал высаживают для товарных целей.

Почему такая, на первый взгляд, сложная схема? Прежде всего, стоимость импортированного посадочного картофеля слишком высока, чтобы высадить его, а осенью просто съесть. Это прямой путь к банкротству. Именно поэтому наиболее рациональным подходом является приобретение определенного объема семенного картофеля высоких репродукций, его дальнейшее размножение, что обусловливает снижение стоимости репродуцированного посадочного материала, а затем массовая его высадка на товарные цели.

— У картофеля много болезней?

— Он очень лакомый объект для возбудителей болезней: грибковых, бактериальных, вирусных. Почвенные — ризоктониоз, парша, возбудители сухих гнилей, черная ножка и т. д. — поражают подземные части растения. Фитофтороз и альтернариоз поражают ботву. Отдельные болезни контролировать довольно легко, но, скажем, паршу обыкновенную можно контролировать лишь опосредованно.

— Интересно, выведут ли когда-нибудь сорт, устойчивый к колорадскому жуку?

— Открою вам большую тайну: колорадский жук — одна из наименьших проблем в картофелеводстве. Можно сказать, вообще не проблема. Достаточно одной, максимум двух химических обработок, чтобы ее решить. Правда, существуют несколько сортов картофеля, которые колорадский жук ест слабее, чем другие. Но они имеют существенно более низкий потенциал урожайности. Тогда в чем смысл таких сортов?!

— Наконец, скажите, в каком виде приготовленный картофель самый полезный?



— С точки зрения пищевой ценности, запеченный с сохраненной кожурой, поскольку значительное количество полезных веществ находится под самой кожурой тоненьким слоем. Обычно при чистке он срезается.

Картофель, отваренный в мундире, также не теряет ценные для нашего здоровья вещества.

Но не забывайте, что картофель — очень ценный поставщик клетчатки и витамина С, которые содержатся во всей клубне и в значительной степени остаются в ней даже после термической обработки. Диетологи давно доказали, что картофель — очень ценный продукт для питания человека.

По степени развариваемости сорта делят на четыре категории: А, B, C, D. Где А — не разваривается, D — разваривается полностью. Подавляющее же большинство сортов относятся к промежуточным категориям АВ или В. В Европе на полках супермаркетов каждая из этих категорий имеет свой цвет упаковки. Следовательно, потребитель знает: если ему нужно сварить пюре, то надо выбрать клубни в желтой упаковке; для запекания или жарки — в других цветах. В целом, для первых блюд и салатов подходят сорта, которые не очень или слабо развариваются. Для пюре — те, которые развариваются хорошо. Подавляющее большинство сортов, которые мы предлагаем украинским потребителям, разваривается довольно хорошо. Поэтому наслаждайтесь нашим картофелем!

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что побудило бьюти-мастера международного уровня заняться птицефермой.

На фото в заголовке картофелевод Игорь Чечитко среди поля картофеля

Фото предоставлены Игорем Чечитко

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