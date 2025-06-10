ООН продлила выплаты пенсионерам в Украине: кто имеет право на деньги

Из-за войны в Украине изменяются правила выплаты пенсий, при этом международные благотворители стараются старательно выполнять свои обязательства. Всемирная продовольственная программа ООН продлила выплату дополнительной денежной помощи для пенсионеров, лиц без права на пенсию и лиц с инвалидностью до конца июля 2025 года. Деньги смогут получить люди из прифронтовых областей, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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«Благодаря этой программе, более 315 тысяч человек получают около 216 миллионов гривен ежемесячно. Тем, кто подпадает под условия программы, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 гривен. Подавать заявки или регистрироваться не нужно — пособие будет выплачено автоматически тем же способом, каким вы уже получаете пенсию или социальные выплаты (на банковскую карту или через Укрпочту)», — говорится в сообщении.

Области, в которых выплачивается пособие: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.

Напомним, программа поддержки пенсионеров ООН действует в Украине с августа 2023 года. Список получателей выплат формируется с учетом информации, содержащейся в базах данных ПФУ. Выплата помощи производится без обращения лица во Всемирную продовольственную программу или в ПФУ.

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